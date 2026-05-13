「ディズニーストア」ひんやりスイーツのクールグッズ登場！

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　「ディズニーストア」は、5月12日（火）から、暑い季節にぴったりなひんやり甘いスイーツデザインのクールグッズを、全国の店舗や公式オンラインストア、「ディズニーフラッグシップ東京」で順次発売中だ。

【写真】ミニーマウスデザインの「ルームウェア」もかわいい！　クールグッズ一覧

■おいしそうなスイーツをデザイン

　今回発売されるのは、おいしそうなスイーツのアートにキュートなキャラクターたちの愛らしさがたっぷりと詰まった、見た目にも涼しげなひんやりグッズを集めた新コレクション。

　さらりと着こなせるワンピースタイプの「ルームウェア」は、ミニーマウス、ドナルドダック、スティッチのデザインがそろい、もっちりやわらかな肌触りの素材と涼しげなアイスクリームのアートがポイントのアイテムとなっている。

　また、接触冷感素材を使った商品も登場。アイスクリームモチーフのケースがかわいい遊び心あふれる「ブランケット ケース入り」に加え、寝苦しい夏の夜も心地よく過ごせる「枕パッド」と「敷きパッド」などがそろう。