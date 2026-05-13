ディズニーストア、夏を快適にする“クールグッズ”登場！ スイーツデザインのルームウェアなど展開
「ディズニーストア」は、5月12日（火）から、暑い季節にぴったりなひんやり甘いスイーツデザインのクールグッズを、全国の店舗や公式オンラインストア、「ディズニーフラッグシップ東京」で順次発売中だ。
【写真】ミニーマウスデザインの「ルームウェア」もかわいい！ クールグッズ一覧
■おいしそうなスイーツをデザイン
今回発売されるのは、おいしそうなスイーツのアートにキュートなキャラクターたちの愛らしさがたっぷりと詰まった、見た目にも涼しげなひんやりグッズを集めた新コレクション。
さらりと着こなせるワンピースタイプの「ルームウェア」は、ミニーマウス、ドナルドダック、スティッチのデザインがそろい、もっちりやわらかな肌触りの素材と涼しげなアイスクリームのアートがポイントのアイテムとなっている。
また、接触冷感素材を使った商品も登場。アイスクリームモチーフのケースがかわいい遊び心あふれる「ブランケット ケース入り」に加え、寝苦しい夏の夜も心地よく過ごせる「枕パッド」と「敷きパッド」などがそろう。
【写真】ミニーマウスデザインの「ルームウェア」もかわいい！ クールグッズ一覧
■おいしそうなスイーツをデザイン
今回発売されるのは、おいしそうなスイーツのアートにキュートなキャラクターたちの愛らしさがたっぷりと詰まった、見た目にも涼しげなひんやりグッズを集めた新コレクション。
また、接触冷感素材を使った商品も登場。アイスクリームモチーフのケースがかわいい遊び心あふれる「ブランケット ケース入り」に加え、寝苦しい夏の夜も心地よく過ごせる「枕パッド」と「敷きパッド」などがそろう。