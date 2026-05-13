どうやって逃げた？

5月12日、熊本県阿蘇市の観光動物園「阿蘇カドリー・ドミニオン」で、展示していたヤマアラシ2匹が逃げ出しました。

【写真を見る】逃げ出した2匹のヤマアラシ 提供：阿蘇カドリー・ドミニオン

夜までに2匹とも園内で捕獲され、けがをした人もいませんでした。

記者「ヤマアラシは、自ら穴を掘ってフェンスの外に逃げ出したと見られています」

展示場所から逃げ出したオスとメスのヤマアラシ、5月に来たばかりで名前もまだありません。

翌朝、姿見えず

そんな2匹は、展示初日の5月11日夜まで展示場所で過ごしていましたが、翌朝、飼育員が様子を見に行くと姿が見当たりませんでした。

阿蘇カドリー・ドミニオン 赤坂譲治動物マネージャー「（展示初日の）翌日にいなくなっているというのはびっくりしました。いままでも（別のヤマアラシを）展示していた場所なので、まさかというところが1番です」

脱走経路は「15㎝ほどの穴」

展示場所を確認すると、15cmほどの穴が見つかり、脱走したことが発覚しました。

ただ、これまで10年ほど、別のヤマアラシを同じ場所で飼育していたものの、逃げ出したことはなかったといいます。

想定外の事態に、園は朝から職員総出で捜索することにしました。

逃げた1歳のヤマアラシ

逃げたヤマアラシはまだ1歳で、体長は成獣の半分程度の30cmほどと小さいものの、背中には鋭い針状の毛があることから、園は念のため警察などに報告し、注意を呼びかけたということです。

そして、捜索開始から7時間が経った12日午後4時半ごろ、展示場所から300メートルほど離れた壁の隙間で1匹目のヤマアラシを発見。それからさらに3時間後、1匹目の近くでもう1匹を発見しました。

2匹ともおとなしく捕獲され、人にもヤマアラシにも けがはなかったということです。

2匹の名前はこれから

阿蘇カドリー・ドミニオン 赤坂譲治動物マネージャー「安心以外のなにものでもないというか、他の動物にしてもそうですし、人に対しても危害がなく見つかったので1番安心したところです」

園は今後、対策を施し展示を再開する予定です。

お騒がせな2匹は、新たな人気者となるのか？園は2匹の名前をこれから考えることにしています。