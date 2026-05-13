宮地真緒、“ホス狂”で夜の世界へ「ホストクラブってすごい…！」
俳優の宮地真緒（42）が、13日午後7時に配信となるショートドラマアプリ「BUMP」オリジナル作品の『破滅のシャンパン〜40歳主婦、ホス狂はじめました〜』に出演。“ホス狂”の主婦役を演じる。
【写真】シャンパン片手に楽しそう…“堕ちていく”平凡主婦役の宮地真緒と“堕とす”ホスト役の富園力也
本作は、家庭で夫や息子から“透明人間”のように扱われ、孤独と虚無感を抱えていた40歳の平凡な専業主婦が、偶然出会った一人のホストによる「疑似恋愛」の舞台で、初めて自分の存在を認められる高揚感を知り、やがて倫理観を麻痺させて夜の世界へと転落していく様を描き出すもの。地味な家庭生活と煌びやかなホストクラブ、そして身を沈める風俗の待機室。この極端なビジュアルの対比をショートドラマならではのテンポ感と視覚的インパクトで表現。「自分もこうなるかもしれない」と視聴者に思わせる、リアルでスリリングなインモラルサスペンスとなっている。
本作で主人公・藤崎まりこを演じるのは、NHK連続テレビ小説『まんてん』のヒロインをはじめ、数々のドラマや映画、舞台で確かな存在感と演技力を見せ続ける宮地。家族に尽くしながらも誰からも必要とされない日々に限界を感じていた主婦が、一人のホストに「シンデレラ」として扱われたことで狂気的な執着へと変貌していく姿を、圧倒的な熱量で体現する。
そんなまりこを完璧にマインドコントロールするホスト・七瀬蒼役には、ダンス＆ボーカルグループ『UNiFY』のメンバーであり、『仮面ライダーガッチャード』などでも活躍する富園力也。一見すると純朴で知的な青年でありながら、その裏ではターゲットからお金を絞り取るというミステリアスな役柄を好演し、まりこと共に視聴者をも底なしの沼へと引きずり込む。
さらに、蒼のエース客でありまりこの恋敵となるNo.1キャバ嬢・望愛役には、TBS『王様のブランチ』のリポーターなど多方面で活躍する冴木柚葉。単なる意地悪な女性にとどまらず、彼女自身の抱える苦しみや葛藤を奥行きのある演技で表現し、物語にさらなる波乱を巻き起こす。
■あらすじ
家庭で夫と息子に「透明人間」のように扱われ、虚しい日々を送る主婦・藤崎まりこ。結婚20周年ディナーもすっぽかされ、追い討ちをかけるように靴のヒールまで折れてしまい、思わず涙が流れたそんな時「大丈夫ですか？」と声をかけられ、ホスト・七瀬蒼と運命的な出会いをする。借りたハンカチを返すため訪れたホストクラブで、初めて「誰かに必要とされる喜び」を知るが…蒼を店のトップにするため、まりこの純粋な想いはやがてライバル客・望愛への嫉妬と狂気的な執着へと変貌。息子の学費にまで手をつけ、自らの体を売り、夜の世界に堕ちていく。「まりこちゃんは特別」「ずっと一緒にいようね」蒼の甘い言葉の裏に隠れた残酷な裏切りに気づきもせずに。
■宮地真緒コメント
『破滅のシャンパン』という作品は、私にとって新しい扉でした。扉の先で新しい世界に出会いました。寒さの厳しい時期の撮影で、肉体的にも精神的にも少し辛い役でしたが、夫にモラハラをされることもホストクラブに通うことも、若くてカッコいい男の子にチヤホヤしていただくことも、私生活ではなかなかできない経験をさせていただきました。ホストクラブってすごい…！
また、まりこという役が可愛くて世間知らずでチョロくて、少し何かが外れていて…どちらかというと、私自身とは反対のキャラクターなのにどこか共感できる、不思議な女性でした。ダメよまりこ！そっちに行っちゃダメ！と思いながらご覧いただければ、私もまりこも嬉しいです。『破滅のシャンパン』ぜひお楽しみください。
■富園力也コメント
七瀬蒼役の富園力也です！今回BUMP作品に初めて参加させていただきました！最初お話を頂いた時はホストやるのか!!とまず驚きました。そしてこの作品で深く関わりのある藤崎まりこ役がなんと宮地真緒さんである事も続けてびっくり。とても光栄でしたし、貴重な経験をさせていただきました。今回、“蒼”はあざといんだけど、計算高いのか分からないちょっとミステリアスな雰囲気で気づいたら沼に落とされてる。みたいなものを意識してシーンを演じました。役作りについては監督と相談しながら作ったんですが、僕のユニット「UNiFY」のMVの撮影などでお世話になっていた“かとうみさと”さんが監督だったのでとてもセッションがしやすく楽しく役作りができました！（監督がかとうさんなのもびっくりしました笑）。皆さんになにか届くものがあれば嬉しいです。沢山見てください！
■冴木柚葉コメント
『破滅のシャンパン』で望愛役を演じさせていただいた冴木柚葉です。今回はホストにのめり込むNo.1キャバ嬢で、主人公まりこの恋敵という立場でした。以前から挑戦してみたかった役どころでもあり、台本を読んだときから胸が高鳴り、とても楽しみでした。望愛の抱える苦しみや葛藤に自分自身を重ねながら、単なる意地悪な女の子ではない彼女の奥行きや魅力をどう表現するかを大切に向き合いながら演じました。個人的にはホストでのコールのシーンが新鮮で、待機中にみんなでコールの練習をしたのが楽しかった思い出です。この作品の中で、望愛という存在が少しでも皆さまの心に残っていたらうれしいです。
【写真】シャンパン片手に楽しそう…“堕ちていく”平凡主婦役の宮地真緒と“堕とす”ホスト役の富園力也
本作は、家庭で夫や息子から“透明人間”のように扱われ、孤独と虚無感を抱えていた40歳の平凡な専業主婦が、偶然出会った一人のホストによる「疑似恋愛」の舞台で、初めて自分の存在を認められる高揚感を知り、やがて倫理観を麻痺させて夜の世界へと転落していく様を描き出すもの。地味な家庭生活と煌びやかなホストクラブ、そして身を沈める風俗の待機室。この極端なビジュアルの対比をショートドラマならではのテンポ感と視覚的インパクトで表現。「自分もこうなるかもしれない」と視聴者に思わせる、リアルでスリリングなインモラルサスペンスとなっている。
そんなまりこを完璧にマインドコントロールするホスト・七瀬蒼役には、ダンス＆ボーカルグループ『UNiFY』のメンバーであり、『仮面ライダーガッチャード』などでも活躍する富園力也。一見すると純朴で知的な青年でありながら、その裏ではターゲットからお金を絞り取るというミステリアスな役柄を好演し、まりこと共に視聴者をも底なしの沼へと引きずり込む。
さらに、蒼のエース客でありまりこの恋敵となるNo.1キャバ嬢・望愛役には、TBS『王様のブランチ』のリポーターなど多方面で活躍する冴木柚葉。単なる意地悪な女性にとどまらず、彼女自身の抱える苦しみや葛藤を奥行きのある演技で表現し、物語にさらなる波乱を巻き起こす。
■あらすじ
家庭で夫と息子に「透明人間」のように扱われ、虚しい日々を送る主婦・藤崎まりこ。結婚20周年ディナーもすっぽかされ、追い討ちをかけるように靴のヒールまで折れてしまい、思わず涙が流れたそんな時「大丈夫ですか？」と声をかけられ、ホスト・七瀬蒼と運命的な出会いをする。借りたハンカチを返すため訪れたホストクラブで、初めて「誰かに必要とされる喜び」を知るが…蒼を店のトップにするため、まりこの純粋な想いはやがてライバル客・望愛への嫉妬と狂気的な執着へと変貌。息子の学費にまで手をつけ、自らの体を売り、夜の世界に堕ちていく。「まりこちゃんは特別」「ずっと一緒にいようね」蒼の甘い言葉の裏に隠れた残酷な裏切りに気づきもせずに。
■宮地真緒コメント
『破滅のシャンパン』という作品は、私にとって新しい扉でした。扉の先で新しい世界に出会いました。寒さの厳しい時期の撮影で、肉体的にも精神的にも少し辛い役でしたが、夫にモラハラをされることもホストクラブに通うことも、若くてカッコいい男の子にチヤホヤしていただくことも、私生活ではなかなかできない経験をさせていただきました。ホストクラブってすごい…！
また、まりこという役が可愛くて世間知らずでチョロくて、少し何かが外れていて…どちらかというと、私自身とは反対のキャラクターなのにどこか共感できる、不思議な女性でした。ダメよまりこ！そっちに行っちゃダメ！と思いながらご覧いただければ、私もまりこも嬉しいです。『破滅のシャンパン』ぜひお楽しみください。
■富園力也コメント
七瀬蒼役の富園力也です！今回BUMP作品に初めて参加させていただきました！最初お話を頂いた時はホストやるのか!!とまず驚きました。そしてこの作品で深く関わりのある藤崎まりこ役がなんと宮地真緒さんである事も続けてびっくり。とても光栄でしたし、貴重な経験をさせていただきました。今回、“蒼”はあざといんだけど、計算高いのか分からないちょっとミステリアスな雰囲気で気づいたら沼に落とされてる。みたいなものを意識してシーンを演じました。役作りについては監督と相談しながら作ったんですが、僕のユニット「UNiFY」のMVの撮影などでお世話になっていた“かとうみさと”さんが監督だったのでとてもセッションがしやすく楽しく役作りができました！（監督がかとうさんなのもびっくりしました笑）。皆さんになにか届くものがあれば嬉しいです。沢山見てください！
■冴木柚葉コメント
『破滅のシャンパン』で望愛役を演じさせていただいた冴木柚葉です。今回はホストにのめり込むNo.1キャバ嬢で、主人公まりこの恋敵という立場でした。以前から挑戦してみたかった役どころでもあり、台本を読んだときから胸が高鳴り、とても楽しみでした。望愛の抱える苦しみや葛藤に自分自身を重ねながら、単なる意地悪な女の子ではない彼女の奥行きや魅力をどう表現するかを大切に向き合いながら演じました。個人的にはホストでのコールのシーンが新鮮で、待機中にみんなでコールの練習をしたのが楽しかった思い出です。この作品の中で、望愛という存在が少しでも皆さまの心に残っていたらうれしいです。