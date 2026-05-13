西野未姫、第2子出産報告 夫・山本圭壱＆1歳長女との家族4ショット公開「2人のママになれてとても幸せです」【全文】
【モデルプレス＝2026/05/13】元AKB48でタレントの西野未姫（27）5月13日、自身のInstagramを更新。第2子の出産を発表した。
【写真】27歳元AKB、生まれたて長男抱える芸人夫＆1歳長女との家族ショット
西野は「5月8日に第二子を無事出産しました！元気な男の子です」と報告。「出産前たくさんのファンの方が応援してくださって、アドバイスをくださったおかげで自信を持って出産に挑む事ができました！」とファンへの感謝を記した。
2児の母となった心境については「2人のママになれてとても幸せです」とコメント。「4人家族になった山本家をこれからも温かく見守って頂けたら嬉しいです」と伝えている。
投稿では、生まれたばかりの長男を抱える夫でお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱と長女・にこりちゃんとともに笑顔を見せるショットや、長女、長男を両手に抱えたショットを公開している。
西野は2022年11月に山本と結婚し、2024年10月に第1子となる長女・にこりちゃんを出産。2026年1月4日には第2子の妊娠を明かし、2月6日にYouTubeで第2子の性別が男子であることを発表した。また離乳食幼児食コーディネーターの資格取得を公表している。（modelpress編集部）
ご報告です！5月8日に第二子を無事出産しました！元気な男の子です
出産前たくさんのファンの方が応援してくださって、アドバイスをくださったおかげで自信を持って出産に挑む事ができました！本当にありがとうございました！！2人のママになれてとても幸せです
4人家族になった山本家をこれからも温かく見守って頂けたら嬉しいです
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【写真】27歳元AKB、生まれたて長男抱える芸人夫＆1歳長女との家族ショット
◆西野未姫、第2子出産報告
西野は「5月8日に第二子を無事出産しました！元気な男の子です」と報告。「出産前たくさんのファンの方が応援してくださって、アドバイスをくださったおかげで自信を持って出産に挑む事ができました！」とファンへの感謝を記した。
投稿では、生まれたばかりの長男を抱える夫でお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱と長女・にこりちゃんとともに笑顔を見せるショットや、長女、長男を両手に抱えたショットを公開している。
◆西野未姫、2022年に極楽とんぼ・山本圭壱と結婚
西野は2022年11月に山本と結婚し、2024年10月に第1子となる長女・にこりちゃんを出産。2026年1月4日には第2子の妊娠を明かし、2月6日にYouTubeで第2子の性別が男子であることを発表した。また離乳食幼児食コーディネーターの資格取得を公表している。（modelpress編集部）
◆全文
ご報告です！5月8日に第二子を無事出産しました！元気な男の子です
出産前たくさんのファンの方が応援してくださって、アドバイスをくださったおかげで自信を持って出産に挑む事ができました！本当にありがとうございました！！2人のママになれてとても幸せです
4人家族になった山本家をこれからも温かく見守って頂けたら嬉しいです
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