ポンド売り反応、英保険相が党首選の発動を準備との報道で＝ロンドン為替



ポンドが売られている。英タイムズが、「ストリーティング英保健相が党首選の発動を準備していると側近に通知」と報じている。いわゆるスターマー英首相降ろしの動きとして英政治動向が一段と不透明になっているもよう。ポンドドルは安値を1.3495レベルに更新。ポンド円は安値を212.98レベルに更新。ユーロポンドは0.8670付近に買い戻されて、ロンドン序盤までの下げを解消している。ストリーティング英保健相はスターマー氏の政治的ライバルとして知られている。



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