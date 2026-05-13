秋田朝日放送

秋田と岩手にまたがる八幡平の人気観光スポット「ドラゴンアイ」。まもなく雪解けが進むと見ることができる山の中の絶景です。この近くでクマが撮影されました。

12日午後３時ごろ、八幡平で撮影された映像です。後生掛駐車場公衆トイレからおよそ３００ｍの場所にクマが現れました。撮影した人によりますと、クマは２頭いて、同行したガイドの説明では木のに登って新芽を食べたり、オスとみられるクマがメスとみられるクマに近づいたりしていたということです。この近くには「ドラゴンアイ」と呼ばれる「鏡沼」があります。雪解けが進む沼が、まるで龍の目のように見える人気の観光スポットです。

八幡平ビジターセンターによりますと、今月下旬から来月上旬にかけ見頃となる見込みですが、クマが撮影された場所は観光客が駐車場からドラゴンアイまで向かう道からは離れているということです。撮影者は、「近くに公衆トイレがあるため、注意喚起になれば」と話していました。

八幡平ビジターセンターでは、もともとクマが生息するエリアのため、特に風が強い日や霧が濃い日は、音を鳴らすといった基本的なクマ対策をするよう呼びかけています。