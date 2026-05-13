パフォーマンスを披露する王鉄柱さん（左）。（４月２３日撮影、長春＝新華社記者／張楠）

【新華社長春5月13日】中国ではここ数年、文化観光ブームの後押しを受けて各地の観光地はNPC（ゲーム用語で、街などに登場するキャラクター）の演出に力を入れ、一部の「観光地NPC」がリアルさや熟練度で観光客の心をつかんでいる。

役者の王鉄柱（おう・てつちゅう）さんもその一人だ。王さんは2024年、吉林省長春市の長春動植物公園で孫悟空に扮し米菓の「雪餅」を口にした際、生粋の東北訛りで「もういらない、パサパサすぎる」と発言したことが注目されて一躍有名人に。ネットユーザーからは親しみを込めて「雪餅猴」と呼ばれるようになった。

パフォーマンス前に化粧をする王鉄柱さん。（４月２３日撮影、長春＝新華社記者／張楠）

王さんが浴びる拍手の裏には、観客には想像もつかないほどの苦労と努力がある。毎日高いテンションを保ちながら、即興のトークや本物そっくりの猿の所作を駆使した臨機応変なパフォーマンスを繰り広げ、全国各地から訪れる観光客を楽しませている。

「観光地NPC」が人気を博すにつれ、その観光地や地域全体の「集客の要」となることも少なくない。統計によると「雪餅猴」が話題になって以来、長春動植物公園の来園者数は年々倍増している。「一人の人気者が街全体を盛り上げる」という現象は、まさに新しい職業が文化・観光業の発展に活力を与えていることを如実に物語っている。（記者/張楠）

孫悟空に扮してパフォーマンスを披露する王鉄柱さん。（４月２３日撮影、長春＝新華社記者／張楠）

孫悟空に扮してパフォーマンスを披露する王鉄柱さん。（４月２３日撮影、長春＝新華社記者／張楠）

パフォーマンス前に化粧をしマスクをかぶる王鉄柱さん。（４月２３日撮影、長春＝新華社記者／張楠）

王鉄柱さんのパフォーマンスを見る観光客ら。（４月２３日撮影、長春＝新華社記者／張楠）

パフォーマンス前に目を閉じて精神を集中させる王鉄柱さん。（４月２３日撮影、長春＝新華社記者／張楠）

観光客と交流する孫悟空に扮した王鉄柱さん。（４月２３日撮影、長春＝新華社記者／張楠）

観光客と交流する孫悟空に扮した王鉄柱さん。（４月２３日撮影、長春＝新華社記者／張楠）

観光客と交流する孫悟空に扮した王鉄柱さん。（４月２３日撮影、長春＝新華社記者／張楠）

孫悟空に扮してパフォーマンスを披露する王鉄柱さん。（４月２３日撮影、長春＝新華社記者／張楠）