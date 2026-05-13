5月8日（金）の『マツコ＆有吉 かりそめ天国』には、首の手術を終えたマツコ・デラックスが2カ月ぶりに出演。入院生活を経て起きた、自身の“変化”について語る場面があった。

【映像】マツコ、退院後に“食の好み”が激変 「半分しか食べられなかった」大好物明かし有吉も驚き

2カ月ぶりの再会となった有吉弘行から、開口一番「全然痩せてねぇな！」と手荒い歓迎を受けたマツコ。「そうなの。みんな会うと『全然痩せてねぇな』って言うの」と笑いながら認め、その理由として「（入院中の）ご飯が美味しかった」と明かした。

「すごいわよ。最近の病院食、美味しいわよ。やんないけど、一瞬プロサッカー選手みたいに料理人雇おうかなってちょっと思った」と冗談を交えつつ、そのクオリティに感動した様子だ。

有吉が「よかったよ、唐揚げとか差し入れしなくて」と笑うと、マツコは「（退院して）何カ月ぶりかに（楽屋弁当で）唐揚げ食べたのよ。揚げたてだったら違ったかもしれないけど、半分しか食べられなかった」と、まさかの事実を告白した。

以前なら大好物だったはずのメニューに苦戦した事実に、有吉は「え〜!!」と驚きの声を上げる。

「もともと言ってたじゃない。『40代後半から味覚が変わってきちゃった』って。それが（入院で）決定的になった」と話したマツコ。退院後、どうしてもジャンクなものを食べたくなり「バーガーキングのチーズアグリーバーガー」を食べたというが、「美味しかったけど、月1くらいでいいな」と、かつての食欲には戻らなかったという。

「どんどんあっさりしていくと思う」と今後の味覚を予想すると、同世代の有吉も他人事ではない様子で「野菜中心になっていくだろうね」と同調。加齢と入院によって生じた自身の変化を憂い、マツコは「バキバキのマツコちゃんはもう見れないわよ」と、ちょっぴり寂しげに語っていた。