食糧難に苦しむ海外の人たちに向けた児童たちの取り組みです。岡山県津山市の小学生がアフリカに送る支援米の田植えを行いました。

【写真をみる】泥まみれになりながら子どもたちが元気いっぱいに田植え

「すごく気持ちいい」

水田に児童たちの元気な声が響きます。津山市の高野小学校では、食糧難に苦しむ人々のためにと児童らが育てたコメ、支援米をアフリカのマリ共和国に届ける活動を続けています。

「マリに愛を込めて」

支援米事業を手がける、岡山市の団体の声掛けに賛同して、30年前に始まった取り組みです。

（食とみどり・水を守る県労農会議 中丘寛成央さん）

「食べ物を大事にすること。で、食べるものに困っている人がいることを知っていただいて、助け合いの心も知ってほしいなと思います」

好天のもと、2年生と5年生の約140人が参加。泥だらけになりながら一本一本丁寧に苗を植えつけていきました。

（児童）

「楽しいです。マリに愛を込めてと言いながら植えるのが」

「（マリの）子どもたちにいっぱい食べてほしいです。元気に育ったり健康的になってほしいです」

児童たちの思いがこもった支援米は、9月に約500キロが収穫される予定です。