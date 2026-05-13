千葉が鹿島戦の来場予定者に向けて声明「ご理解とご協力を何卒よろしくお願いいたします」
ジェフユナイテッド千葉は13日、クラブ公式サイトで「鹿島アントラーズ戦にご来場予定の皆様へ (公共交通機関のご利用および迷惑駐車防止のお願い)」との声明を発表した。
千葉は17日にフクダ電子アリーナで行われるJ1百年構想リーグEAST第17節で鹿島アントラーズと対戦する。結果次第で鹿島の地域リーグラウンド首位通過が決まる一戦だ。
クラブは「明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド 第17節 鹿島アントラーズ戦は大変多くのお客様の来場が見込まれております」と伝え、「そのため駐車場は満車となる可能性が高くなっております。ご来場の際は、できる限り公共交通機関をご利用いただきますようお願いいたします」としている。
続けて「また近隣企業駐車場や商業施設等への駐車は迷惑行為となりますのでご遠慮ください」と述べ、「皆様が安心して試合観戦を楽しめる環境づくりのため、ご理解とご協力を何卒よろしくお願いいたします」と呼びかけた。
千葉は17日にフクダ電子アリーナで行われるJ1百年構想リーグEAST第17節で鹿島アントラーズと対戦する。結果次第で鹿島の地域リーグラウンド首位通過が決まる一戦だ。
クラブは「明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド 第17節 鹿島アントラーズ戦は大変多くのお客様の来場が見込まれております」と伝え、「そのため駐車場は満車となる可能性が高くなっております。ご来場の際は、できる限り公共交通機関をご利用いただきますようお願いいたします」としている。
続けて「また近隣企業駐車場や商業施設等への駐車は迷惑行為となりますのでご遠慮ください」と述べ、「皆様が安心して試合観戦を楽しめる環境づくりのため、ご理解とご協力を何卒よろしくお願いいたします」と呼びかけた。