女性アナ「最強に可愛いです!!!」なでしこDF北川ひかるが「特別で幸せな日」を写真で報告
エバートンウィメンの日本女子代表(なでしこジャパン)DF北川ひかるが11日、自身のインスタグラム(@hiiiiiiika14)で29歳の誕生日を報告した。
10日がバースデーだった北川は「29歳になりました ラスト20代楽しみます 3人のおかげで特別で幸せな日になりました ありがとう!!!」と投稿。チームメイトのDF石川璃音、MF林穂之香、FW籾木結花と誕生日を祝った写真などを複数アップした。
コメント欄ではファンから祝福の言葉が殺到。また、キャスターの中川絵美里さん(@emiri_nakagawa)が「可愛い大好きおめでとう」、テレビ金沢アナウンサーの市川栞さん(@shioriichikawa919)が「最強に可愛いです!!!おめでとうございます」と書き込んだほか、クラブ公式や同僚からもお祝いのメッセージが送られた。
10日がバースデーだった北川は「29歳になりました ラスト20代楽しみます 3人のおかげで特別で幸せな日になりました ありがとう!!!」と投稿。チームメイトのDF石川璃音、MF林穂之香、FW籾木結花と誕生日を祝った写真などを複数アップした。
コメント欄ではファンから祝福の言葉が殺到。また、キャスターの中川絵美里さん(@emiri_nakagawa)が「可愛い大好きおめでとう」、テレビ金沢アナウンサーの市川栞さん(@shioriichikawa919)が「最強に可愛いです!!!おめでとうございます」と書き込んだほか、クラブ公式や同僚からもお祝いのメッセージが送られた。
この投稿をInstagramで見る