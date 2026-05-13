町田vs東京V スタメン発表
[5.13 J1百年構想リーグ EAST第12節](Gスタ)
※19:00開始
主審:清水勇人
<出場メンバー>
[FC町田ゼルビア]
先発
GK 1 谷晃生
DF 3 昌子源
DF 5 ドレシェヴィッチ
DF 50 岡村大八
MF 10 ナ・サンホ
MF 16 前寛之
MF 23 白崎凌兵
MF 27 エリキ
MF 34 徳村楓大
MF 88 中村帆高
FW 99 テテ・イェンギ
控え
GK 13 守田達弥
DF 19 中山雄太
DF 24 キム・ミンテ
DF 26 林幸多郎
MF 8 仙頭啓矢
MF 11 増山朝陽
MF 18 下田北斗
FW 9 藤尾翔太
FW 49 桑山侃士
監督
黒田剛
[東京ヴェルディ]
先発
GK 1 マテウス
DF 4 林尚輝
DF 6 宮原和也
DF 15 鈴木海音
MF 7 松橋優安
MF 8 齋藤功佑
MF 10 森田晃樹
MF 22 内田陽介
MF 23 深澤大輝
MF 25 熊取谷一星
FW 9 染野唯月
控え
GK 21 長沢祐弥
DF 5 井上竜太
DF 29 佐古真礼
MF 14 福田湧矢
MF 16 平川怜
MF 17 稲見哲行
MF 24 仲山獅恩
MF 40 新井悠太
FW 45 寺沼星文
監督
城福浩
※19:00開始
主審:清水勇人
<出場メンバー>
[FC町田ゼルビア]
先発
GK 1 谷晃生
DF 3 昌子源
DF 5 ドレシェヴィッチ
DF 50 岡村大八
MF 10 ナ・サンホ
MF 16 前寛之
MF 23 白崎凌兵
MF 27 エリキ
MF 34 徳村楓大
MF 88 中村帆高
FW 99 テテ・イェンギ
控え
GK 13 守田達弥
DF 19 中山雄太
DF 24 キム・ミンテ
MF 8 仙頭啓矢
MF 11 増山朝陽
MF 18 下田北斗
FW 9 藤尾翔太
FW 49 桑山侃士
監督
黒田剛
[東京ヴェルディ]
先発
GK 1 マテウス
DF 4 林尚輝
DF 6 宮原和也
DF 15 鈴木海音
MF 7 松橋優安
MF 8 齋藤功佑
MF 10 森田晃樹
MF 22 内田陽介
MF 23 深澤大輝
MF 25 熊取谷一星
FW 9 染野唯月
控え
GK 21 長沢祐弥
DF 5 井上竜太
DF 29 佐古真礼
MF 14 福田湧矢
MF 16 平川怜
MF 17 稲見哲行
MF 24 仲山獅恩
MF 40 新井悠太
FW 45 寺沼星文
監督
城福浩