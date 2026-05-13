新緑が生い茂る季節を迎える中、白鷹山ではきょう、夏山開きが行われました。３市２町の人々を繋ぐ伝統のイベントに地域の人たちと一緒に参加してきました。

【写真を見る】山頂目指し930段の石段を登る！ 「地区の人々の拠り所」白鷹山で夏山開き（山形）

藤井響樹アナウンサー「南陽市小滝地区にある白鷹山に来ています。きょうはその白鷹山の山頂であるお祭りが開かれるということなんです。ということで今から９３０段登っていきたいと思います」

山形市や上山市、南陽市などの３市２町にまたがる標高９９４メートルの白鷹山では、登山道の整備や安全祈願を目的に毎年５月１３日に夏山開きを行っています。ルートは５つあり、急こう配ながらも最短で山頂を目指せる表参道コースが人気です。

■９３０段の石段！人気の登山コースを登る

地元に住むこちらの２人も毎年一緒に登っているそうです。

地元の人「（山道を登りながら）喋りながら登ると疲れるんだよ」

藤井アナウンサー「Ｑいつも２人は無言で登る？」

地元の人「言葉は後に溜めて。ババっと喋る」

集中して、角度のある９３０段の石段を登っていきます。

藤井響樹アナウンサー「（Ｑ藤井さんどうしました？）これは意図的に動かしているのではなくて階段を登ったらだいぶ膝が笑って来ましたね。膝が笑ってしまってクマ鈴が鳴るという面白い現象が起きてしまっている」

道中には、湧水や野草、野鳥のさえずりなどを楽しむことができます。

地元の人「下ばっかり見ていると一生懸命登ろうとするので今の新緑がこんなにあるとは思わなかった」

■無事登頂！山へ感謝を祈り楽しい団らんへ

景色を楽しみながら登り続けることおよそ４０分。無事、山頂に到着しました。

小関俊寛 住職「自分が小学校の時もこの山に登山とかで登っているし「拠り所とする山」と捉えている人が多いのではないか」

クマ鈴など対策をして山頂に集まった地元のみなさんが、山への感謝を祈ります。祭事や参拝の後は、楽しい団らんの時間です。白鷹町の消防団からは、地元で捕獲されたイノシシのチャーシューが振舞われていました。

地元の人「最高に尽きるね！新緑で嫌なものとか汚いものとかマイナスの部分が綺麗になる感じ。段々下山するとまた汚れてくるけどね」

二人の表情は達成感に満ち溢れていました。

地区の人々の拠り所であり続ける白鷹山。今年も沢山の人を繋ぐ山として多くの人を迎え入れます。