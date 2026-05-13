レダックス <7602> [東証Ｓ] が5月13日大引け後(19:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常損益は9700万円の赤字(前の期は1億4300万円の赤字)に赤字幅が縮小し、従来予想の3億5000万円の黒字を下回り、黒字予想から一転して赤字で着地。27年3月期は2億5000万円の黒字に浮上する見通しとなった。



同時に、前期の年間配当を3円→1円(前の期は無配)に減額し、今期は前期比1円増の2円に大幅増配する方針とした。



直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常損益は7700万円の黒字(前年同期は9600万円の赤字)に浮上し、売上営業損益率は前年同期の-1.2％→1.2％に改善した。



株探ニュース