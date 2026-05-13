夜も関東南部でゲリラ雷雨警戒　5月は「ひょう」の目撃最多　強い日差し暖かい空気が寒気と混じり大気不安定

13日は列島各地で大気の状態が非常に不安定となっていて、ゲリラ雷雨となっている場所もあります。

兵庫・神戸市中央区で撮影された映像では、雷雨が確認できます。

13日は近畿地方や東海地方で発達した雨雲が局地的にかかり、急な雨をもたらしました。

さらには、京都市南区で午後1時半ごろに投稿された映像を見ると、大粒の雨が降っています。

住宅街で路上にも強い雨が打ち付けているのが分かります。

この時間帯、同じ京都市内ではひょうのようなものが確認されました。

木にたくさんのひょうが積もっています。

こうした現象は京都だけでなく、各地で確認されています。

岐阜・下呂市で午後1時半ごろに投稿された映像ですが、投稿者によりますと車が停車中にひょうが降ってきたということです。

ひょうは東北でも確認されています。

日差しが強くて暖められた空気が上空の寒気と混ざって大気の状態が不安定になりやすいので、実は、ひょうが今最も多く目撃される時期なんです。

そして午後からは、関東の各地でも大気の状態が不安定になっています。

13日午後2時半ごろ、栃木・茂木町で投稿された映像では、ゴーという音とともに大粒の雨が地面に打ち付けています。

気象庁によりますと、午後1時ごろから茨城・大子で3時間で30mmを観測する雨が降りました。

さらに、千葉・袖ケ浦市で午後4時過ぎに投稿された映像です。

夕方になって、雨は千葉県など関東南部でも確認されています。

夕方になって、雨雲が南へ進んできています。

最新の予測では、このあとも関東南部でゲリラ雷雨となる予想です。

埼玉・所沢市から、広瀬修一キャスターがお伝えします。

関越自動車道の上り、所沢IC付近では大変強い雨が降っています。

アスファルトを見ると、大粒の雨がたたきつけています。

左側の路肩を見ると、この辺りも水たまりができている様子です。

長い時間この場所にいますが、雷も光り、ゴロゴロと音が鳴っていて、上空は真っ黒になっています。

東京と埼玉県の境目で今、強い雨が降っているエリアが広がっています。