iPS細胞から作ったパーキンソン病患者向けの再生医療製品について、保険適用とすることが了承されました。iPS細胞による製品が世界で初めて実用化されることになり、その価格は患者1人あたり約5530万円と決まりました。

上野厚労大臣は今年3月、iPS細胞から作った再生医療製品2つの製造・販売を条件・期限付きで承認しました。

このうち、住友ファーマが開発した「アムシェプリ」は、ドーパミンが不足するパーキンソン病患者向けの再生医療製品で、iPS細胞から作った細胞を患者の脳内に移植し、新たにドーパミンを作り出すことで、手足の震えなどの症状を改善できるということです。

13日、厚生労働省の「中央社会保険医療協議会」で、「アムシェプリ」を保険適用とすることが了承されました。iPS細胞から作った再生医療製品が実用化されるのは世界初です。

薬価は患者1人あたり、およそ5530万円とすることも了承されましたが、「高額療養費制度」の適用や「指定難病」の医療費助成などによって、患者負担は一定程度に抑えられる見込みです。

厚労大臣が承認した、iPS細胞から作った再生医療製品のうち、もうひとつの「リハート」についても、保険適用とすることが夏頃に決まる見通しだということです。