人気アイドル育成ゲーム「学園アイドルマスター」の花海咲季役などで知られる声優の長月あおいの所属事務所が13日、公式Xを更新。長月への盗撮や迷惑行為について注意喚起を行った。

同事務所は「長月あおいについてのSNS上での投稿、及び迷惑行為についてのご報告」と題した文書で、「現在、一部インターネット上にて拡散されている写真につきまして、当該写真は本人が友人複数名と外出していた際に、無断で撮影・公開されたものであることを確認しております」と報告。「当該行為は、本人のプライバシーを著しく侵害するものであり、極めて遺憾に存じます。また、本件に関する過度な詮索や憶測に基づく発信はお控えくださいますよう、お願い申し上げます」と呼びかけた。

続けて「なお、本人への盗撮やつきまとい等の迷惑行為も確認されております」とし、「これらの行為は、本人の安全を脅かす重大な問題であり、断じて容認できるものではありません。今後、同様の迷惑行為や悪質な投稿拡散行為が確認された場合には、やむを得ず法的措置を含めた厳正な対応を講じてまいります」と警告した。