◆第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝５月１３日、栗東トレセン

栗東で最終追い切りの取材を重ねていくうちに驚いた。実はこの日、出走予定馬がすべて坂路追い。今の日本競馬は当週にソフトな調整で仕上げるのが通例で、今週は長距離輸送を控える牝馬たちだったとはいえ、あまり記憶にない。

当週に控えるぶん、重要度が増しているのが１週前追い切り。その大事な調教に“変化”を加えてきたのがラヴァンダ（牝５歳、栗東・中村直也厩舎、父シルバーステート）だ。今までの１週前は栗東・ＣＷコースで併せ馬が多かった。前走時は手綱を動かしつつ、ラスト１ハロン１０秒７という珠玉の伸び。「やればいくらでも時計が出る馬ですから」と説明する中村調教師の言葉も納得の動きだった。

しかし、レースでは見せ場もない８着。そこで動いた。今回の１週前は単走で手綱が動かされることはない。最後まで楽な感じで６ハロン８３秒５―１１秒３。時計は目立たないが、２回ともに１週前追い切りに騎乗した岩田望は「前走は１週前にやり過ぎて、それが結果につながらなかったので、今回は馬なりでした。動きは良かったですし、いい感じの１週前でした」と確かな意図を説明した。

今週はいつもの当週と同じ坂路で５３秒３―１２秒０。気持ちよさそうに駆け上がる姿が印象的だった。「反応よく、余力残しで変わりないです」と語る中村調教師の表情は満足そうに映った。繊細な牝馬たちによる頂上決戦。“攻めない勇気”が好走を呼び込んだとしても驚けない。（山本 武志）