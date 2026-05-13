特撮ヒーロー作品「宇宙刑事ギャバン」で主人公・一条寺烈(ギャバン)役を務めたことで知られ、6日に71歳で亡くなった俳優・大葉健二さんの告別式が9日に行われた。大場さんの娘で、声優の新葉尚(わかば・なお＝25)が12日、自身のX(旧ツイッター)で父との別れをあらためて報告した。



【写真】ギャバンで彩られた祭壇 弟子や関係者の愛が詰め込まれている

新葉は「ご報告が遅れてしまい大変申し訳ございません。9日の告別式にて無事に父とお別れすることができました」と報告。現在の心境について「まだ、何とも言えない気持ちではございますが、皆様の沢山の温かいお言葉ゆっくりとではありますが、ひとつひとつにしっかり目を通させていただいております。本当にありがとうございます」と記した。



また「父の事務所の稽古場にてLUMMEのメンバー皆様やOB、OGの皆様にも協力していただき一緒に祭壇を作らせていただきました…！」と、松山を拠点とするアクションチーム「LUMME M5」らと制作した祭壇についても説明。投稿には、代表作「ギャバン」で活躍する在りし日の大葉さんの映像が放映される様子やギャバンのグッズが所狭しと配置された写真も添えられた。



最後には「皆様にこんなにも愛されて本当に父は幸せ者だと思います…」と感謝をつづり、「父が生前賜りましたご厚情に、心より御礼申し上げます。 皆様、本当にありがとうございました」と結んだ。



ギャバンに続くメタルヒーロー「宇宙刑事シャリバン」の主人公・伊賀電(シャリバン)を演じた俳優・渡洋史も翌10日に大葉さんの葬儀に参列したことを報告している。



（よろず～ニュース編集部）