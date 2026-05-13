＜大相撲五月場所＞◇四日目◇13日◇東京・両国国技館

【映像】問題視されている伯乃富士の所作

前頭十枚目・伯乃富士（伊勢ヶ濱）が、前頭八枚目・朝白龍（高砂）を寄り切りで下し、3勝目を挙げた一番でのこと。直後に懸賞を受け取る際、伯乃富士が所作である手刀を切ることができずに波紋を呼んだ一方で「そりゃ腕も上がらない」など擁護の声も上がるなど反響が広がっている。一体、なぜ…腕は上がらなかったのか。

立ち合い、伯乃富士は低い体勢から得意の「もろ差し」を狙って鋭く踏み込んだ。しかし、これを察知した朝白龍が、伯乃富士の両腕を抱え込むようにしてがっちりとロック。そのまま「極め出し」を狙って一気に前に出た。伯乃富士は徳俵に足をかけ、苦悶の表情を浮かべながらも懸命に耐える。館内が固唾を飲んで見守る中、伯乃富士が土俵際で体を入れ替えるように反撃に出ると、そのまま形勢を逆転。最後は力強く寄り切り、劇的な勝利を飾った。

取組後、ABEMAの実況席で元NHKの藤井康生アナウンサーが「勝ったのは今場所も伯乃富士でした」と伝えると、解説を務めた元大関・栃東の玉ノ井親方は「力が入るねぇ…熱戦でしたね。今日は低い体勢で、相手の圧力をしっかり当たってしっかりと一回止めている。そこから伯乃富士が諸差しに入っていった」と分析。一方で、朝白龍の厳しい攻めについては「朝白龍のこの『極め』がずっと行くんですけど、でも、よくここ残しましたよね。形勢逆転ですね。もろ差しが入ったのがよかったですね」と続けると、藤井アナが「でもちょっと間違えると肘が決まって（折れて）しまう……危険性はあるんですけど」と、一歩間違えば大怪我に繋がりかねない攻防であったことを指摘した。

取組直後、苦悶の表情を浮かべた伯乃富士は右肘に視線を落とした。そしてその後、行司から懸賞を受け取る際、伯乃富士は手刀を切るべく右腕を動かすも思うように動かせず、所作を行えなかったことに波紋が広がっている。

一方、この取組を見ていた一部ファンからは「痛めている右手をギチギチにきめられた相撲だったから、うまく腕が動かなかったように見えた」「手刀は肘を決められて痛かったと思う」「そりゃ腕も上がらない」といった擁護の声も聞かれている。（ABEMA／大相撲チャンネル）