菊池桃子が5月13日、自身のInstagramを更新。アメリカ・アリゾナ州にある、世界的なパワースポットとしても知られるセドナに訪れたことを報告した。

（関連：【写真】菊池桃子、パワースポットで絶景を前に記念撮影「若い頃と全く変わってない」）

菊池はInstagramに「まさかセドナに来られるなんて。大人になってから、自然と触れ合う時間に深く心を動かされるようになりました」と報告。投稿された5枚の写真には、ウエスタン風のピンク地のシャツを着た菊池が、セドナの壮大な岩場を背景にした記念写真や景色などが写されている。

続けての投稿では、南カリフォルニア屈指のリゾート地であるサンディエゴの最高級＆最古の木造建築ホテル「ホテル・デル・コロナド」やサンディエゴの街並み、海岸線の景色などの写真を披露。「サンディエゴは夫の仕事の見学が目的でしたが途中の1日、現地のお姉さんのように明るく素敵な女性がサンディエゴ散策に連れて行ってくれたのです」と振り返り、GWに大人のアメリカ観光を満喫したことを伝えた。

コメント欄には、「素晴らしい景色！」「セドナに女神が降臨ですね」「若い頃と全く変わってないですね」「年々綺麗になっていく」「桃子さんの笑顔が眩しいです」といったコメントが寄せられている。

（文＝本 手）