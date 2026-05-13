◇MLB パイレーツ3-1ロッキーズ(日本時間13日、PNCパーク)

パイレーツのポール・スキーンズ投手がロッキーズ戦で8回無失点の快投。今季6勝目を手にしました。

立ち上がりから150キロ中盤のストレートや140キロを超えるチェンジアップ、するどいスイーパーなど、6者連続三振を記録。5回2アウトから死球を与え、初めて走者を出しますが、無安打投球を続けます。

さらに6回にはジェーコブ・マッカーシー選手に粘られますが、157キロのストレート、150キロを超えるスプリットを織り交ぜ、最後は141キロのチェンジアップで見逃し。3者連続三振を奪います。

7回1アウトからマッケンジー・モニアク選手に初安打を浴びてノーヒットノーランこそとだえましたが、後続を抑えて得点与えず。8回はトロイ・ジョンストン選手の二塁打で得点圏に走者を背負ったものの8回98球、2安打、10奪三振、1死球、無失点の快投をみせ、今季6勝目となりました。

昨季は唯一の防御率1点台でナ・リーグのサイ・ヤング賞を受賞。しかし、開幕戦では1回途中5失点で降板し、防御率67.50からのスタートでした。

それでも、その後は安定した投球が続き、直近は2戦連続8回無失点と防御率1.98で1点台に突入。大谷翔平選手、山本由伸投手らのサイ・ヤング賞争いライバルとなる23歳の怪物右腕が勢いづいています。