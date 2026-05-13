

画狂人 井上文太氏

ルミネは、100年先のまだ見ぬ生活価値を追い求めるべく、商業施設の枠を超え、普遍的で本質的な体験価値を生み出し続ける「ニュウマン高輪」において、今回、ロックフェラー家への作品収蔵など国際的舞台で活躍する画家「画狂人 井上文太」氏を迎え、同氏にとって商業施設とは初となる共創プロジェクト「季（トキ）の記憶」を始動。同プロジェクトは、現代の日本固有の宝を共に描き、100年先の未来へ継承していく取り組みとなる。5月13日〜5月24日の期間、ニュウマン高輪South 2F“＋Base1”において、画狂人 井上文太氏が描く日本の美意識を体感できる特別展示イベント「画狂人井上文太が描く、日本の美しい心」を開催する。開催日前日の5月12日には、画狂人 井上文太氏が、「100年後の未来へ残すべき高輪の街の記憶」「日本の美しい心（浮世絵）」という2つのテーマのもと制作した作品について紹介した。



「画狂人 井上文太が描く、日本の美しい心」展

約150年前に描かれた、高輪に初めて鉄道が通った日の風景画。その絵に宿る、この地が紡いできた記憶を現代の街づくりへと昇華させ、高輪の開発は進められてきた。世界的な均一化が進む現代において、ニュウマン高輪は世界に誇れる日本固有の文化や精神性に光を当て、ニュウマンのフィルターを通してその本質的・普遍的な価値を表現し続け100年後の未来へつないでいくのだという。



「画狂人 井上文太が描く、日本の美しい心」展

今回の企画はこの想いに共鳴した世界的画家・井上文太氏と共創し、現代の高輪の風景や日本の美しさを独自のフィルターを通して「−季（トキ）の記憶−」として描き、世界へ発信し、100年後の未来へ継承していくことを目指している。



「画狂人 井上文太が描く、日本の美しい心」展

画狂人 井上文太氏は、伝統と現代を融合させ、芸術を「祈り」と「平和の言語」として世界へ発付する稀有な画家。その作品は、神社仏閣、大使館、国際舞台において「架け橋」として存在し続けている。加藤神社の加藤清正公の大天井画や京都／伏見稲荷大社をはじめ、多数の神社仏閣に奉納作を手がけ加藤神社では平和と共生を描いた、国内最大級の大天井画（加藤清正公と虎の図）を揮毫した。2013年にニューヨークで開催されたOCEANA Annual Galaでは、海洋環境保護をテーマとした作品を出品。13万ドルで落札され、全額が海洋保護活動に寄付されるなど、芸術を通じて外交的存在感を示した。さらに、Christie’s Green Auctionに招待作家として参加し国際的注目を集め、作品はロックフェラー家に収蔵。大使館を巡る連載では25ヵ国を描き、文化外交にも尽力している。伝統あるNHK連続人形活劇「新・三銃士」（2009）、「シャーロック・ホームズ」（2014）のキャラクターデザイン美術総監督を担当し、「新・三銃士」では放送文化基金賞を受賞。神社仏閣への本納作品、国際舞台での活動、自然保護や能登／熊本／福島の被災地復興支援を通じ、画狂人 井上文太氏は常に「愛と平和」の祈りを描き続けている。また直近では、全国の新聞社（千葉・房州日日新聞社、神奈川・神奈川新聞社、福島・福島民友社、熊本・熊本日日新聞社）と各地域の宝を残すスケッチの連載を行っている。



「画狂人 井上文太が描く、日本の美しい心」展

同プロジェクトの始動を記念し、世界的画家・井上文太氏とニュウマン高輪による初の共創プロジェクトを体感できるローンチイベントを開催。同展では、100年後の未来へ残すべき「高輪の街の記憶（スケッチ）」と「日本の美しい心（浮世絵）」という2つのテーマで書き下ろされた貴重なアート作品、計65点以上を特別に展示・販売する。



「画狂人 井上文太が描く、日本の美しい心」展の巨大サイネージ

4月24日〜5月10日の期間にニュウマン高輪 LUFTBAUM 28・29Fで開催した「画狂人 井上文太が見つけた高輪の宝を、100年後へ」では、高輪に暮らす人々が育んできた「街の個性」という宝を、2026年の風景と空気感とともに“街の記憶”として100年後の未来へ遺していく、共創プロジェクトとして展開。画狂人 井上文太氏と共に高輪の街の歴史的資料としてスケッチに描き100年先まで遺し伝えていく作品を展示した。



「画狂人 井上文太が描く、日本の美しい心」展

そして、5月13日〜5月24日の期間にニュウマン高輪 South 2F“＋Base1“で開催される「画狂人 井上文太が描く、日本の美しい心」では、四季や行事に宿る「日本の美しい心」という独自性を画狂人 井上文太氏が描く浮世絵を通して次世代に響くより鮮烈な日本らしさとして世界へ発信し、未来へ残す作品を展示する。



画狂人 井上文太氏

「画狂人 井上文太が描く、日本の美しい心」の開催に先駆けて行われた内覧会では、画狂人 井上文太氏が挨拶。「高輪の100年後の街をつくるというニュウマン高輪の想いに共鳴し、今回、高輪の街を残していくというコンセプトで作品を描いた。『画狂人 井上文太が描く、日本の美しい心』では、浮世絵を展示する。浮世絵は刷り物との認識が強いが、海外では錦絵として紹介されている。東京は世界各国のあらゆるものが楽しめる場でもあるが、“ここは日本である”ということを味わってもらえるようにビジュアル化した作品を展示する」と、同プロジェクトや展示会に対する想いを語ってくれた。



「画狂人 井上文太が描く、日本の美しい心」展

四季や行事に宿る、日本人が何百年もかけて自然の中に見出してきた神への畏怖、命の循環、季節を愛でる感受性。そんな宝が日本にはありながら、情報化社会の波で世界の均一化が進み、日本の行事や、その行事を長年育んできた街の個性までもが失われつつある。そんな日本が世界に誇る文化や精神性という宝を未来へ記録し、編集し、世界へ発信する場所としてニュウマン高輪はあり続ける。100年後の人々にこの時代の日本の美しい心を感じてほしい。そんな想いを込めて江戸の浮世絵師たちが時代の空気を一枚の版画に刻んだように、ニュウマン高輪と画狂人 井上文太氏は共に日本の文化・精神性を浮世絵を通して次世代にも響くより鮮烈な日本らしさとして昇華させ、世界へ発信し、未来へ残す。

［個展 実施概要］

画狂人 井上文太が描く、日本の美しい心

会期：5月13日（水）〜5月24日（日）

会場：ニュウマン高輪 South 2F “＋Base1”

時間：11:00〜19：00

※誰でも自由に閲覧可能

※会場で、作品を購入できる（申し込み後、後日作品を届ける）

ニュウマン高輪＝https://www.newoman.jp/takanawa

ルミネ＝http://www.lumine.co.jp