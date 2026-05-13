西野未姫、第2子男児出産「2人のママになれてとても幸せ」 山本圭壱は58歳で“2児のパパ”に
お笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱（58）の妻で、元AKB48でタレントの西野未姫（27）が13日、自身のSNSを更新。第2子となる男児出産を報告した。
【写真】生まれたばかりの我が子も！家族4人でのショットを公開した西野未姫
西野は、自身のインスタグラムで写真を添えて「ご報告です！5月8日に第二子を無事出産しました！元気な男の子です。出産前たくさんのファンの方が応援してくださって、アドバイスをくださったおかげで自信を持って出産に挑む事ができました！本当にありがとうございました！！2人のママになれてとても幸せです。4人家族になった山本家をこれからも温かく見守って頂けたら嬉しいです」と呼びかけた。
西野は1999年4月4日生まれ、静岡県出身。アイドルグループ・AKB48の元メンバー。第14期オーディションに合格。愛称は“みきちゃん”。17年3月にAKB48を卒業した。22年11月22日、山本との結婚を発表。24年10月18日にインスタグラムを通じ「10月17日に第一子を出産しました!!とても元気な女の子で母子共に健康です！」と報告。26年1月に第2子妊娠を発表していた。
【写真】生まれたばかりの我が子も！家族4人でのショットを公開した西野未姫
西野は、自身のインスタグラムで写真を添えて「ご報告です！5月8日に第二子を無事出産しました！元気な男の子です。出産前たくさんのファンの方が応援してくださって、アドバイスをくださったおかげで自信を持って出産に挑む事ができました！本当にありがとうございました！！2人のママになれてとても幸せです。4人家族になった山本家をこれからも温かく見守って頂けたら嬉しいです」と呼びかけた。