近年、健康を維持するために、免疫力を高めることが注目されています。日頃からバランスのとれた食生活を送り、適度な運動と睡眠をとって、健康でイキイキとした生活を送っていれば、免疫システムがきちんと機能するため、簡単にはウイルスや細菌に感染することはないそうです。また、生活習慣病であるがん、脳卒中、心筋梗塞も免疫力と密接な関わりがあることがわかっています。

免疫力とは、人間に備わった生体防衛のためのシステムです。人間は、いくつかの病気を抱えていても、生体防御のバリアがしっかりしていれば、そう簡単に倒れたり、動けなくなったりすることはありません。私たちを取り巻く空気や食べ物には、無数の細菌やウイルスが含まれています。このうちの数％は、常に人体に侵入してきます。それにもかかわらず、病気を発症しないのは、この免疫という防御システムが身体を守っているからなのです。

生体防御システムで重要な役割を担っているのが免疫細胞です。異物や病原菌は、体内のあらゆるところから侵入してしまいます。そのため、免疫細胞は、血液やリンパ液の流れに乗って全身をくまなく循環し、病原菌や異物などが侵入した時には即座に駆けつけます。免疫細胞である白血球と病原菌の戦いの拠点は、主に食道や腸、皮膚などの敵の侵入経路となる場所です。

よく、風邪をひいて「喉が腫れる」「リンパ節が腫れる」といいますが、リンパ管を通って運ばれた病原菌が、その合流地点のリンパ節でリンパ球と敵対している時に起こる炎症です。また、腸も微生物や細菌、病原菌が体の中に侵入しやすい部分です。そのため、腸は非常に重要視されており、全身の約3割に当たる免疫細胞が結集し、便に含まれる異物の排除に励んでいます。（監修：健康管理士一般指導員）