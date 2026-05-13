定年退職後、妻から「運転が心配だから免許を返納してほしい」と言われました。生活が不便になりそうで不安ですが、返納後に使える支援や割引サービスはあるのでしょうか？

運転免許証を返納するメリット

高齢になり運転に不安を感じるようになってきた人などは、運転免許証を返納できます。

返納することで車を運転しなくなるため、車の維持費がかからなくなるでしょう。これまでかかっていた自動車税や保険料、車検代、メンテナンス代、ガソリン代などがかからなくなることで、生活に余裕が出るかもしれません。

また、自動車事故を引き起こすおそれがなくなることも返納のメリットです。高齢になってくると判断力や身体能力に自信がなくなり、運転に不安を感じるようになる人は多いです。運転を続けることで事故の加害者になってしまう可能性もあるため、早めに返納を検討した方がよい場合もあります。

運転免許証を返納した人は、さまざまな場面でサポートを受けられることがあるため、それぞれの自治体のホームページなどで内容を確認しておくとよいでしょう。



運転免許証を返納した場合に受けられるサポート

運転免許証を返納した人が受けられるサポート制度について、いくつかの自治体を例に挙げてご紹介します。

例えば北海道では、65歳以上で運転免許証を自主返納した人を対象に、次のようなサポートを提供しています。



・タクシーやバスの運賃割引

・商品券の贈呈

・飲食、買い物の料金割引

・車の買取特典

そのほか、協賛店独自の特典を受けることも可能です。

また、大阪府でもサポート企業・店舗において「個人宅配お届け手数料1年間無料」や「飲食代金から10％割引」などの特典を受けられるサポート制度を実施しています。

このように、運転免許証を返納した後も充実した生活を続けられるような支援が各自治体で行われています。

ただし、特典を受けるには「運転経歴証明書」の提示が必要な場合もあるようです。「運転経歴証明書」は過去5年間の運転経歴を証明するもので、自主返納後に申請することで交付してもらえます。公的な本人確認書類としても使えるため、交付を受けておくとよいでしょう。



運転免許証の返納方法

運転免許証の返納方法は、各都道府県警察の運転免許センターなどに確認する必要があります。

例えば現住所が東京都にある人は、都内の運転免許試験場または運転免許更新センター・警察署で手続きが可能です。受付可能な日時や時間帯がそれぞれ異なるため、ホームページを確認しておきましょう。

手続きには、運転免許証が必要です。運転経歴証明書の交付を希望する場合は、申請用写真が1枚必要となるため、持参しましょう。代理人による手続きも可能ですが、委任状が必要になります。

運転免許証の自主返納に手数料はかかりませんが、運転経歴証明書の交付には1150円かかるので用意して行きましょう。



運転免許証を返納することでタクシー・バスの運賃割引や車の買取特典などを受けられる場合もある

運転免許証を返納することで、車の維持費がかからなくなったり自動車事故の加害者になる可能性がなくなったりするなどのメリットがあります。

また、自治体によってはタクシー・バスの運賃割引や飲食・買い物の料金割引、車の買取特典などのサービスを受けられる場合もあるようです。特典を受けるには運転経歴証明書の提示が必要な場合もあるため、自主返納の手続きとあわせて交付申請をしておくとよいでしょう。



出典

北海道

大阪府 交通対策協議会 高齢者運転免許自主返納サポート制度について 高齢者運転免許自主返納サポート企業・自治体及び特典内容

政府広報オンライン 交通安全 運転が不安になってきたシニアドライバーやそのご家族へ 運転免許証の「自主返納」について考えてみませんか？

警視庁 運転免許証の自主返納・運転経歴証明書の各種手続 運転免許証等の自主返納と同時に運転経歴証明書等の交付申請をする方

警視庁 運転免許証の自主返納・運転経歴証明書の各種手続 運転免許証等の自主返納の申請をする方（運転経歴証明書等の交付は希望しない方）

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー