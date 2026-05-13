「今日好き」今井暖大（はると）、初運転ショット公開「助手席空いてますか？」「ハンドル握る姿がキマってる」と反響続々
【モデルプレス＝2026/05/13】クリエイター・おさきの弟で俳優の今井暖大が5月12日、自身のInstagramを更新。初運転でハンドルを握る姿を公開した。
【写真】「今日好き」モテ男子「めちゃくちゃかっこいい」運転ショット
9日に18歳の誕生日を迎えたことを報告していた今井は、「初運転！！安全運転で参ります！！」とつづり、車の運転席に座るショットを投稿。18歳になり無事に免許を取得できた様子で、白のシャツにネクタイを締め、ハンドルを握りながら笑顔を見せる姿や、運転席の窓から顔を出すショットなども公開している。
この投稿は「初運転おめでとう」「助手席空いてますか？」「ハンドル握る姿がキマってる」「安全運転で楽しんでね」「愛車かな？」「めちゃくちゃかっこいい」「いい笑顔」と反響を呼んでいる。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。今井は「マクタン編」「卒業編2026」に参加し、時田音々とカップル成立した。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」モテ男子「めちゃくちゃかっこいい」運転ショット
◆今井暖大、「初運転」ショット公開
9日に18歳の誕生日を迎えたことを報告していた今井は、「初運転！！安全運転で参ります！！」とつづり、車の運転席に座るショットを投稿。18歳になり無事に免許を取得できた様子で、白のシャツにネクタイを締め、ハンドルを握りながら笑顔を見せる姿や、運転席の窓から顔を出すショットなども公開している。
◆今井暖大の投稿に反響
この投稿は「初運転おめでとう」「助手席空いてますか？」「ハンドル握る姿がキマってる」「安全運転で楽しんでね」「愛車かな？」「めちゃくちゃかっこいい」「いい笑顔」と反響を呼んでいる。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。今井は「マクタン編」「卒業編2026」に参加し、時田音々とカップル成立した。（modelpress編集部）
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