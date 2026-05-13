有名女優、“瞬殺でなくなる”夕食のおかず披露「発想がすごい」「白米何杯でもいける」と反響
【モデルプレス＝2026/05/13】俳優の秋野暢子が5月12日、自身のInstagramを更新。旬の素材を活かした夕食のおかずを公開した。
【写真】69歳ベテラン女優「発想がすごい」タケノコの豚ロース巻きなど夕食おかず公開
秋野は、「今夜は旬のタケノコの豚ロース巻き巻きです」と綴り、数々の料理の写真を投稿。甘辛く味付けされたタケノコの肉巻きに茹で卵を添えた一皿や、刻みネギと胡麻を散らしたナスの味噌炒めやエビフライに加え「そら豆のガーリック炒め これは瞬殺で無くなります」と人気のおかずや「大根のしそ巻。醤油とみりんとお酒とごま油と唐辛子で味つけ」と味付けについても紹介している。
この投稿は「発想がすごい」「いい匂いがしてきそう」「白米何杯でもいける」「健康的で栄養満点」「筍と豚肉の組み合わせ最高に美味しそう」「お酒もすすみそうなメニュー」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】69歳ベテラン女優「発想がすごい」タケノコの豚ロース巻きなど夕食おかず公開
◆秋野暢子、一瞬でなくなった夕飯のおかずを公開
秋野は、「今夜は旬のタケノコの豚ロース巻き巻きです」と綴り、数々の料理の写真を投稿。甘辛く味付けされたタケノコの肉巻きに茹で卵を添えた一皿や、刻みネギと胡麻を散らしたナスの味噌炒めやエビフライに加え「そら豆のガーリック炒め これは瞬殺で無くなります」と人気のおかずや「大根のしそ巻。醤油とみりんとお酒とごま油と唐辛子で味つけ」と味付けについても紹介している。
◆秋野暢子の投稿に反響
この投稿は「発想がすごい」「いい匂いがしてきそう」「白米何杯でもいける」「健康的で栄養満点」「筍と豚肉の組み合わせ最高に美味しそう」「お酒もすすみそうなメニュー」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】