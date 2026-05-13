有名女優、トースト＆ヨーグルトなどヘルシー朝食公開「焼き加減が最高」「しっかり食べててすごい」と反響
【モデルプレス＝2026/05/13】俳優の秋野暢子が5月13日、自身のInstagramを更新。健康的な朝食を公開した。
【写真】69歳ベテラン女優「品数多い」小鉢など添えられた健康的なトースト朝食
秋野は「おはようございます。今日は暑くなりそうですね。夏がやって来ます〜」つづり、充実した内容の朝食を公開。「しっかり食べて今日も元気に過ごしましょうね」と呼びかけ、こんがりと焼けたトーストをメインに、たっぷりのヨーグルトをかけたバナナとブルーベリー、玉ねぎの常備菜、小鉢、栄養補助食品のアイスやドリンクを添えた、栄養バランスの取れた食卓の様子を披露した。
また、「お昼は楽しいランチ会です。良い日になりますように」と記している。
この投稿には「品数多い」「健康的な朝食」「栄養バランス完璧」「栄養補助食品の取り入れ方が参考になる」「トーストの焼き加減が最高」「しっかり食べててすごい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】69歳ベテラン女優「品数多い」小鉢など添えられた健康的なトースト朝食
◆秋野暢子、健康的な朝食を披露
秋野は「おはようございます。今日は暑くなりそうですね。夏がやって来ます〜」つづり、充実した内容の朝食を公開。「しっかり食べて今日も元気に過ごしましょうね」と呼びかけ、こんがりと焼けたトーストをメインに、たっぷりのヨーグルトをかけたバナナとブルーベリー、玉ねぎの常備菜、小鉢、栄養補助食品のアイスやドリンクを添えた、栄養バランスの取れた食卓の様子を披露した。
また、「お昼は楽しいランチ会です。良い日になりますように」と記している。
◆秋野暢子の投稿に反響
この投稿には「品数多い」「健康的な朝食」「栄養バランス完璧」「栄養補助食品の取り入れ方が参考になる」「トーストの焼き加減が最高」「しっかり食べててすごい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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