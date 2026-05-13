久間田琳加、ハイブラショーパンコーデに絶賛の声「脚長くて綺麗」「上品でおしゃれ」
【モデルプレス＝2026/05/13】モデルで女優の久間田琳加が5月12日、自身のInstagramを更新。ショートパンツのコーディネートを公開した。
【写真】25歳美人女優「脚長くて綺麗」ハイブラショーパンコーデ
久間田はイタリアのラグジュアリーブランド「フェンディ（FENDI）」をメンションし、バッグを含めた全てがFENDIのコレクションのコーディネートを公開。襟元に赤いラインの入ったベージュのニットとカーディガンのアンサンブルにベージュのショートパンツ姿で、スラリと長い美しい脚を見せている。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群で憧れる」「脚長くて綺麗」「上品でおしゃれなコーデ」「絵になる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】25歳美人女優「脚長くて綺麗」ハイブラショーパンコーデ
◆久間田琳加、美脚際立つショーパンコーデ公開
久間田はイタリアのラグジュアリーブランド「フェンディ（FENDI）」をメンションし、バッグを含めた全てがFENDIのコレクションのコーディネートを公開。襟元に赤いラインの入ったベージュのニットとカーディガンのアンサンブルにベージュのショートパンツ姿で、スラリと長い美しい脚を見せている。
◆久間田琳加の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群で憧れる」「脚長くて綺麗」「上品でおしゃれなコーデ」「絵になる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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