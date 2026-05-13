「かつみ・さゆり」さゆり、圧巻美脚際立つミニ衣装ショットに反響「奇跡のスタイル」「驚きの脚の長さ」
【モデルプレス＝2026/05/13】お笑いコンビ「かつみ◆さゆり」（◆はハートマーク）のさゆりが5月12日、自身のInstagramを更新。花がたくさん飾られたミニの衣装姿を公開した。
【写真】夫婦芸人の56歳妻「驚きの脚の長さ」圧巻美脚際立つ超ミニ衣装
さゆりは「いつもの階段シリーズです〜」とコメントし、階段に立ち下から撮影したショットを投稿。「お花と蝶々の季節ですね〜 お衣装にたくさんお花咲かせて 蝶々飛んでもらったです〜」と記し、パステルカラーのリボンや花がたくさん飾られたホルターネックのミニ丈の衣装姿でスラリとした長く美しい脚を見せている。
また、「一昨日は母の日 89歳認知症でとっても可愛いお母さんは靴下を左右色違い履くっていうとってもファッショナブルな装いでしたの巻〜」と母親のエピソードも明かし、「色んな事を忘れてわかんない事が増えても『さゆり身体は？身体は？』ばかりを聞いてくれる深い深いお母さんの愛情に涙が出そうです」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「衣装すごく似合ってる」「可愛すぎる」「奇跡のスタイル」「驚きの脚の長さと綺麗さ」「素敵なお母様の話に感動」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】夫婦芸人の56歳妻「驚きの脚の長さ」圧巻美脚際立つ超ミニ衣装
◆さゆり、ミニ衣装から美脚スラリ
さゆりは「いつもの階段シリーズです〜」とコメントし、階段に立ち下から撮影したショットを投稿。「お花と蝶々の季節ですね〜 お衣装にたくさんお花咲かせて 蝶々飛んでもらったです〜」と記し、パステルカラーのリボンや花がたくさん飾られたホルターネックのミニ丈の衣装姿でスラリとした長く美しい脚を見せている。
◆さゆりの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「衣装すごく似合ってる」「可愛すぎる」「奇跡のスタイル」「驚きの脚の長さと綺麗さ」「素敵なお母様の話に感動」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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