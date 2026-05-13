FRUITS ZIPPER鎮西寿々歌、新カラーでイメチェン「透明感すごい」「大人の魅力増した」と反響
【モデルプレス＝2026/05/13】7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の鎮西寿々歌が5月12日、自身のInstagramを更新。新しい髪色を公開した。
【写真】ふるっぱーメンバー「天使すぎる」新ヘアお披露目ショット
鎮西は「髪茶色にしちゃった」と髪色を変えたことを報告。黒髪からブラウンの髪色にチェンジし、ゆるくウエーブのかかった外ハネのボブヘアになった姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「天使すぎる」「すごく似合ってる」「透明感すごい」「完璧ビジュ」「可愛すぎる」「大人の魅力増した」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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◆鎮西寿々歌、イメチェンヘアカラー公開
鎮西は「髪茶色にしちゃった」と髪色を変えたことを報告。黒髪からブラウンの髪色にチェンジし、ゆるくウエーブのかかった外ハネのボブヘアになった姿を披露した。
◆鎮西寿々歌の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「天使すぎる」「すごく似合ってる」「透明感すごい」「完璧ビジュ」「可愛すぎる」「大人の魅力増した」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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