中川翔子、双子のミートソース離乳食披露に反響「大量ストックが活躍してる」「栄養バッチリ」
【モデルプレス＝2026/05/13】歌手でタレントの中川翔子が5月13日、自身のInstagramストーリーズを更新。双子のために用意した離乳食を公開した。
【写真】双子出産の41歳美人歌手「栄養バッチリ」“大量ストック”活用したミートソース離乳食
中川は「離乳食ミートソース」とつづり、双子のために準備した離乳食を披露。11日の投稿で紹介していた鶏胸肉ミートソースのようで、白い器にはミートソースご飯を中心に、緑色の野菜ペーストや、赤と白の色合いが鮮やかなヨーグルト風の離乳食が添えられている。
この投稿には「彩りが綺麗」「栄養バッチリ」「先日の大量ストックが活躍してる」「双子ちゃんも喜びそう」「美味しそう」「離乳食しっかり作ってて尊敬」といった反響が寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
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【写真】双子出産の41歳美人歌手「栄養バッチリ」“大量ストック”活用したミートソース離乳食
◆中川翔子、離乳食のミートソースを公開
中川は「離乳食ミートソース」とつづり、双子のために準備した離乳食を披露。11日の投稿で紹介していた鶏胸肉ミートソースのようで、白い器にはミートソースご飯を中心に、緑色の野菜ペーストや、赤と白の色合いが鮮やかなヨーグルト風の離乳食が添えられている。
◆中川翔子の投稿が話題
この投稿には「彩りが綺麗」「栄養バッチリ」「先日の大量ストックが活躍してる」「双子ちゃんも喜びそう」「美味しそう」「離乳食しっかり作ってて尊敬」といった反響が寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
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