2児の母・木下優樹菜「いつもより30分早い出発過ぎて無理」暑い日の3人分の担々素麺弁当公開「尊敬しかない」「食べやすそう」
【モデルプレス＝2026/05/13】元タレントの木下優樹菜が5月13日、自身のInstagramストーリーズを更新。暑い日の3人分の弁当を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】2児の母・芸人の30代元妻「暑い日の優勝メニュー」いつもより30分早い出発の日の3人分の担々素麺弁当
木下は「今日いつもより30分早い出発過ぎて無理」と、普段より早い時間に弁当作りを行ったことを報告。「暑いから坦々素麺」（※原文ママ）とつづり、3つの弁当を披露した。保温ジャーに入れた担々スープで食べる素麺をメインに、肉団子、枝豆、きゅうり、新生姜の酢漬けを添えた、涼やかな内容となっている。
また、投稿には「眠」と大きな文字を添えている。
この投稿には「食べやすそうなお弁当」「絶対に美味しい」「早朝から3人分作るの尊敬しかない」「暑い日の優勝メニュー」「朝からお疲れ様です」「眠の字がリアルで笑った」といった声が寄せられている。
木下は、お笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と2010年に結婚。2012年に莉々菜さんを、2015年に茉叶菜さんを出産した。2019年に藤本と離婚し、現在はシングルマザーとして子育てをしている。（modelpress編集部）
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【写真】2児の母・芸人の30代元妻「暑い日の優勝メニュー」いつもより30分早い出発の日の3人分の担々素麺弁当
◆木下優樹菜、早起きして作った弁当披露
木下は「今日いつもより30分早い出発過ぎて無理」と、普段より早い時間に弁当作りを行ったことを報告。「暑いから坦々素麺」（※原文ママ）とつづり、3つの弁当を披露した。保温ジャーに入れた担々スープで食べる素麺をメインに、肉団子、枝豆、きゅうり、新生姜の酢漬けを添えた、涼やかな内容となっている。
◆木下優樹菜の投稿に反響
この投稿には「食べやすそうなお弁当」「絶対に美味しい」「早朝から3人分作るの尊敬しかない」「暑い日の優勝メニュー」「朝からお疲れ様です」「眠の字がリアルで笑った」といった声が寄せられている。
木下は、お笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と2010年に結婚。2012年に莉々菜さんを、2015年に茉叶菜さんを出産した。2019年に藤本と離婚し、現在はシングルマザーとして子育てをしている。（modelpress編集部）
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