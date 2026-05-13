“素顔非公開”tuki.、ほっそり美脚際立つミニスカセーラー服姿公開「美人オーラがすごい」「脚のライン綺麗」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/05/13】女性覆面シンガーソングライターのtuki.（ツキ）が5月12日、自身のInstagramを更新。セーラー服姿のステージショットを公開した。
【写真】現役JKの覆面シンガー「オーラがすごい」セーラー服姿
tuki．は「香港2daysありがとうございました！これにてアジアツアー無事完走！」とアジア3都市で行われた初めてのアジアツアー「1ST ASIA TOUR 2026」を終えたことを報告し、ステージショットやスタッフたちとの集合ショットなどを複数枚投稿。スラリとした美しい脚が際立つミニスカートのセーラー服姿でステージ立つ姿を公開し、「どの国も最高に楽しかったし、海を超えた先にもたくさんの味方、仲間がいることを実感できてとても強くなれました。みんなの楽しんでいる顔をみるのが幸せです！また必ず会おうね」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「完走おめでとう」「最高」「素晴らしいステージ」「スタイル抜群」「美人オーラがすごい」「顔見えなくても可愛すぎる」「脚のライン綺麗」などと反響が寄せられている。
tuki．は、高校3年生の17歳。素顔や本名などは非公開で活動しており、2023年7月にオリジナル曲として投稿した、後の「晩餐歌」が瞬く間に話題となった。当時はタイトルも出さずに公開されたが、9月に正式に「晩餐歌」を配信リリース。Billboard Japan Hot 100で初の総合首位を獲得や、2024年7月には同チャートでソロアーティスト史上最年少でストリーミング累計再生回数が3億回を突破するなど快挙を成し遂げた。また、2024年12月には「第75回NHK紅白歌合戦」に初出場を果たし、大きな話題を呼んだ。（modelpress編集部）
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【写真】現役JKの覆面シンガー「オーラがすごい」セーラー服姿
◆tuki．、セーラー服のステージショット公開
tuki．は「香港2daysありがとうございました！これにてアジアツアー無事完走！」とアジア3都市で行われた初めてのアジアツアー「1ST ASIA TOUR 2026」を終えたことを報告し、ステージショットやスタッフたちとの集合ショットなどを複数枚投稿。スラリとした美しい脚が際立つミニスカートのセーラー服姿でステージ立つ姿を公開し、「どの国も最高に楽しかったし、海を超えた先にもたくさんの味方、仲間がいることを実感できてとても強くなれました。みんなの楽しんでいる顔をみるのが幸せです！また必ず会おうね」とつづっている。
◆tuki.の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「完走おめでとう」「最高」「素晴らしいステージ」「スタイル抜群」「美人オーラがすごい」「顔見えなくても可愛すぎる」「脚のライン綺麗」などと反響が寄せられている。
tuki．は、高校3年生の17歳。素顔や本名などは非公開で活動しており、2023年7月にオリジナル曲として投稿した、後の「晩餐歌」が瞬く間に話題となった。当時はタイトルも出さずに公開されたが、9月に正式に「晩餐歌」を配信リリース。Billboard Japan Hot 100で初の総合首位を獲得や、2024年7月には同チャートでソロアーティスト史上最年少でストリーミング累計再生回数が3億回を突破するなど快挙を成し遂げた。また、2024年12月には「第75回NHK紅白歌合戦」に初出場を果たし、大きな話題を呼んだ。（modelpress編集部）
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