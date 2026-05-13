“登録者数205万人”YouTuber・サワ、妻の妊娠を報告 約4年にわたる妊活明かす「不妊治療を実はずっとしておりまして…」
YouTubeチャンネル登録者数205万人の「サワヤン チャンネル」が13日に更新され、サワが妻・エリマネの妊娠を明かした。
【動画】約4年間の妊活に言及…妻の妊娠を報告したYouTuber・サワ
サワは動画で「今年の秋に父親になります」と報告。「（妻の）エリマネと約4年に及ぶ妊活。ようやくですね、子どもをエリマネが授かってくれまして、え、秋頃に誕生する予定です」と伝えた。
「不妊治療を実はずっとしておりまして」と打ち明け「あの妻がね、言っていいって言ってたんで言うんですけども、免疫性不妊症というですね、一種の不妊の病気って言ったらいいのか、といったものを患っておりまして」告白。「なかなか子どもができにくい、自然妊娠はできないっていうので、いろんな形で妊活を続けておりました」と振り返った。
そして「エリマネが妊娠しまして 、秋頃に誕生する予定です。まずは、ここまで支えてくれてくれた皆さまに、やっぱ感謝の気持ちを伝えたくてこちらの報告をさせていただきました。本当に皆さんいつもありがとうございます」と謝意を表した。
エリマネは2021年5月にインスタグラムで、サワからプロポーズを受け婚約したことを報告。翌年10月22日に結婚式をあげたことを伝えていた。
サワは弟のヤンとYouTubeチャンネル登録者数175万人の「サワヤン チャンネル」を続けていたが、26年1月に解散を発表。ヤンが抜けることを明かした。
【動画】約4年間の妊活に言及…妻の妊娠を報告したYouTuber・サワ
サワは動画で「今年の秋に父親になります」と報告。「（妻の）エリマネと約4年に及ぶ妊活。ようやくですね、子どもをエリマネが授かってくれまして、え、秋頃に誕生する予定です」と伝えた。
「不妊治療を実はずっとしておりまして」と打ち明け「あの妻がね、言っていいって言ってたんで言うんですけども、免疫性不妊症というですね、一種の不妊の病気って言ったらいいのか、といったものを患っておりまして」告白。「なかなか子どもができにくい、自然妊娠はできないっていうので、いろんな形で妊活を続けておりました」と振り返った。
エリマネは2021年5月にインスタグラムで、サワからプロポーズを受け婚約したことを報告。翌年10月22日に結婚式をあげたことを伝えていた。
サワは弟のヤンとYouTubeチャンネル登録者数175万人の「サワヤン チャンネル」を続けていたが、26年1月に解散を発表。ヤンが抜けることを明かした。