中東情勢の悪化は、自動車関連業界にも影響を与えています。エンジンオイルなどの品不足と、それらの価格高騰がダブルで押し寄せている状況なんです。

【写真を見る】なぜ現場から｢品薄｣の声？エンジンオイルはどこで不足？6月分の原油はアメリカ増→輸送距離長くコストに影響か 長引く中東情勢

エンジンオイルなど車の潤滑油、流通段階はどうなっているのか？

製造しているのは石油元売りやオイルメーカーで、特約店や商社などを経て自動車整備や自動車関連の小売りなどで消費されます。



この流通段階がとても複雑な流れで、場合にとっては製造メーカーから商社を3つ挟んで自動車整備業などに届くわけです。

現場からは品不足の声が上がっていますが、政府は、製造に関しては去年とほぼ同量のエンジンオイルなどが供給されていると見ています。つまり、製造段階でモノはあるという見解です。

一方で流通について政府は、前年を超える購入で供給に偏りや遅れが生じていると分析しています。たとえば、ある商社が去年以上に購入を申し出ているなどで、現場から品薄の声が上がっているのではないかということです。

ガソリンの補助金…今のペースなら夏前に底をつく？

車に欠かせないエンジンオイルやブレーキオイル、一方、こちらも欠かせないガソリン、最新の価格が公表されました。

1リットルあたりのレギュラーガソリンは169.4円で、愛知は162.9円となっています。自動車の保有台数が多いことから、価格競争がおこって下がっていると考えられます。

この補助金も予算の残りは1兆円を切っていて、今のペースなら夏前には底をつくかもしれません。

補助金がなくなったら高くなるおそれもありますが、値上げにつながる要素は他にもあります。

「原油」6月分はアメリカの割合がさらに増加

日本の一日の原油消費量をみると、去年は中東に9割以上依存していました。イラン攻撃後のことし4月は中東分が減った分、トータルの消費量に影響がないように備蓄放出で補充。

5月はホルムズ海峡を経由しない中東と、アメリカから調達したので、備蓄による補充は減りました。

6月分は、アメリカの割合がさらに増える見通しです。ただ、アメリカの原油は中東よりも輸送距離が長く、コストがかかるので原油価格が安くなることも考えにくいんです。



こうした中で行われる米中首脳会談。イランと関係する中国とトランプ大統領がどんな話し合いを行うのか、会談は明日です。