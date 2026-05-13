森脇健児、山本太郎、田中美佐子、手塚さとみ、山瀬まみ…楽曲が一挙配信【一覧】
1980〜90年代後半、キングレコードでアイドルとして活躍し、その後俳優やマルチタレントから政界に進出などブレイクを果たしたアーティスト、森脇健児、山本太郎、田中美佐子、手塚さとみのアルバム5作品、そして山瀬まみのシングル2作品の一挙配信＆サブスク化が決定した。
【写真】なつかしの写真！森脇健児、田中美佐子、手塚さとみ、山瀬まみのジャケ写
「LANDING BEAM(ランディングビーム)」 森脇健児 (1990年作品)
コメディアンとして一躍注目を集めていた、森脇健児の歌手としての記念すべきファーストアルバム！
1.Toward The Sun インスト
2.Bad Company ー悪い仲間ー
3.COOL DOWN
4.LOVE SONGS
5.Bad Time and Good Time
6.Be Free
7.No stop moving time
8.FREEDOM
9.Captive of Memories
10.One More Time
11.As Light As A Feather
12.ANOTHER UNIVERSE
「真夏のFANTASY+1」 森脇健児 (1990年作品)
ファーストに続き早くも翌年(91年)にリリースされた森脇健児のセカンドアルバム！未収録シングル1曲追加収録
1.DASH!
2.素顔になろう!
3.抱きしめて
4.CRY BABY
5.君が好き
6.最低NIGHT
7.夕陽が笑ってる
8.真夏のFANTASY
9.STAND BY ME もう一度
10.愛が生まれる街
11.TRUTH
+以下１曲エクストラトラック
12.Only A Summer Dream
「惡い大人に騙されて+4」山本太郎 (1992年作品)
NTV系列TV番組「ビートたけしの元気が出るテレビ」内コーナー”ダンス甲子園”出場(90‐91年開催)で注目された山田太郎のデビューアルバム！アメリカンハードロック色強いプロダクション、未収録シングル4曲追加収録
1.惡い大人に騙されて
2.ダイヤモンドの犬たち
3.片想い
4.NO.1!
5.Cry For My Love
6.DEAD HEAT
7.Party
8.もう一人の天使
9.Chance!
10.GENERATION GAP!
+以下4曲エクストラトラック
11.くよくよするなよ
12.ティーンエイジ・モラトリアム
13.BLANK GENERATION
14.疲れた夏
「夢売りのピエロ+1」 田中美佐子 (1983年作品)
田中美佐子のあまり知られていない、哀愁感でいっぱいのバラード〜ワルツソングで束ねられた歌手デビューアルバム！未収録シングル1曲追加収録
1.想い出よ
2.シャム猫のララバイ
3.二人は踊った
4.20分40分天使がとんだ
5.ボレロ・ENDLESS
6.ガラスの情事
7.スペインへ行きたい
8.冬のアパルトマン
9.ファドが聴こえる
10.月とピエロ
+以下1曲エクストラトラック
11.希望という名のホテル
「手塚さとみ・15才の肖像〜秋・雨の日曜日に〜」 手塚さとみ
(1976年作品)
10年後には『ふぞろいの林檎たち』、『男女7人秋物語』などのトレンディドラマで大ブレイクを果たした手塚理美、
１５歳で歌手として残した、歌あり、ナレーションありの魅力をぎゅっ凝縮した作品集
1.さとみのひとり言:雨の音とさとみのテーマII〜ちいさい秋みつけた
2.さとみが作ったオモシローイお話:さとみのテーマI
3.へんてこりんストーリー
4.さとみが好きな音楽のお話:LET IT BE
5.I think
6.Pinkシャワー
7.さとみが作った詩の朗読:雨だれ前奏曲〜パン!
8.卒業旅行
9.さとみが中学生活を語る:人形の夢と目覚め
10.さとみがお風呂で唄う歌:君の肖像
11.パジャマSong
12.さとみが見る夢への誘い:パダム パダム
13.ALL MY LOVING
14.ルージュの伝言
15.ほたるの光
16.朝のテーマ
17.登校のテーマ
「怪傑ぶんぶんガール/スーパー・マジック」 山瀬まみ(1987年作品)
JAPANESE RARE GROOVE/和ブギーの名作として再評価されるWサイダーシングル、ついに配信化！！
1.怪傑ぶんぶんガール
2.スーパー・マジック
『サヨナラの仔猫/失恋ブギ』 山瀬まみ(1988年作品)
“サヨナラの仔猫”は、テレビ東京系アニメ『ホワッツマイケル』のエンディング曲タイアップのシングル！
1.サヨナラの仔猫
2.失恋ブギ
【写真】なつかしの写真！森脇健児、田中美佐子、手塚さとみ、山瀬まみのジャケ写
「LANDING BEAM(ランディングビーム)」 森脇健児 (1990年作品)
コメディアンとして一躍注目を集めていた、森脇健児の歌手としての記念すべきファーストアルバム！
1.Toward The Sun インスト
2.Bad Company ー悪い仲間ー
3.COOL DOWN
4.LOVE SONGS
5.Bad Time and Good Time
6.Be Free
7.No stop moving time
8.FREEDOM
9.Captive of Memories
10.One More Time
11.As Light As A Feather
12.ANOTHER UNIVERSE
ファーストに続き早くも翌年(91年)にリリースされた森脇健児のセカンドアルバム！未収録シングル1曲追加収録
1.DASH!
2.素顔になろう!
3.抱きしめて
4.CRY BABY
5.君が好き
6.最低NIGHT
7.夕陽が笑ってる
8.真夏のFANTASY
9.STAND BY ME もう一度
10.愛が生まれる街
11.TRUTH
+以下１曲エクストラトラック
12.Only A Summer Dream
「惡い大人に騙されて+4」山本太郎 (1992年作品)
NTV系列TV番組「ビートたけしの元気が出るテレビ」内コーナー”ダンス甲子園”出場(90‐91年開催)で注目された山田太郎のデビューアルバム！アメリカンハードロック色強いプロダクション、未収録シングル4曲追加収録
1.惡い大人に騙されて
2.ダイヤモンドの犬たち
3.片想い
4.NO.1!
5.Cry For My Love
6.DEAD HEAT
7.Party
8.もう一人の天使
9.Chance!
10.GENERATION GAP!
+以下4曲エクストラトラック
11.くよくよするなよ
12.ティーンエイジ・モラトリアム
13.BLANK GENERATION
14.疲れた夏
「夢売りのピエロ+1」 田中美佐子 (1983年作品)
田中美佐子のあまり知られていない、哀愁感でいっぱいのバラード〜ワルツソングで束ねられた歌手デビューアルバム！未収録シングル1曲追加収録
1.想い出よ
2.シャム猫のララバイ
3.二人は踊った
4.20分40分天使がとんだ
5.ボレロ・ENDLESS
6.ガラスの情事
7.スペインへ行きたい
8.冬のアパルトマン
9.ファドが聴こえる
10.月とピエロ
+以下1曲エクストラトラック
11.希望という名のホテル
「手塚さとみ・15才の肖像〜秋・雨の日曜日に〜」 手塚さとみ
(1976年作品)
10年後には『ふぞろいの林檎たち』、『男女7人秋物語』などのトレンディドラマで大ブレイクを果たした手塚理美、
１５歳で歌手として残した、歌あり、ナレーションありの魅力をぎゅっ凝縮した作品集
1.さとみのひとり言:雨の音とさとみのテーマII〜ちいさい秋みつけた
2.さとみが作ったオモシローイお話:さとみのテーマI
3.へんてこりんストーリー
4.さとみが好きな音楽のお話:LET IT BE
5.I think
6.Pinkシャワー
7.さとみが作った詩の朗読:雨だれ前奏曲〜パン!
8.卒業旅行
9.さとみが中学生活を語る:人形の夢と目覚め
10.さとみがお風呂で唄う歌:君の肖像
11.パジャマSong
12.さとみが見る夢への誘い:パダム パダム
13.ALL MY LOVING
14.ルージュの伝言
15.ほたるの光
16.朝のテーマ
17.登校のテーマ
「怪傑ぶんぶんガール/スーパー・マジック」 山瀬まみ(1987年作品)
JAPANESE RARE GROOVE/和ブギーの名作として再評価されるWサイダーシングル、ついに配信化！！
1.怪傑ぶんぶんガール
2.スーパー・マジック
『サヨナラの仔猫/失恋ブギ』 山瀬まみ(1988年作品)
“サヨナラの仔猫”は、テレビ東京系アニメ『ホワッツマイケル』のエンディング曲タイアップのシングル！
1.サヨナラの仔猫
2.失恋ブギ