工藤静香が6月24日にリリースするアルバム『Dynamic』のレコーディング風景を自身のInstagramに投稿した。

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約2年ぶりとなる通算19枚目のアルバム『Dynamic』。収録曲の「凛」は柳沢亮太（SUPER BEAVER）が作詞作曲を担当しており、工藤は「アップテンポなのに、真っ直ぐな気持ちに泣ける。「『あなたが健やかであるように、私も笑顔でいたい！』 元気と勇気をもらえる曲です」と紹介しながら、レコーディングミュージシャン、スタッフとの記念写真をアップ。Bメロからサビまでの音源の一部、さらにネルシャツに「OWNDAYS」の調光レンズサングラスを合わせたセルフィーを公開している。

この投稿に柳沢も「素敵に歌って頂き光栄です！ありがとうございます！」とコメント。また、ファンからは「心に響く曲」「この声の出し方好き」「なんてことない服なのにめっちゃ華があるしーちゃん」「グラサンかっこいい」などの声が寄せられた。

工藤は現在『工藤静香 PREMIUM SYMPHONIC CONCERT 2026』を開催中。6月からは新たな全国ツアー『Shizuka Kudo Live Tour 2026』がスタートする。

（文＝リアルサウンド編集部）