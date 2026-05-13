日差しも強くなり汗ばむほどの陽気となる中、動物たちも衣替えです。夏を前にしたヒツジの毛刈りを高校生が体験しました。

【写真を見る】「動かないでくれ～」暑さ本番を前に高校生たちがヒツジの毛刈り すっきり夏支度で「メエ～」【岡山】

（バリカンの音）

（山本千裕記者）

「これから暑くなる季節、ヒツジたちもすっきり夏支度です」

岡山県玉野市の渋川動物公園で行われたヒツジの毛刈り授業です。

職員によって連れて来られたのは、8才のオスのマックスくんですが、少々ご機嫌斜めのようです。

繊維などについて学ぶ倉敷工業高校テキスタイル工学科の2年生・36人が挑戦。

渋川動物公園でのヒツジの毛刈りは、ヒツジたちの熱中症対策として、毎年本格的な夏を迎える前に行われています。

「1年分たまると結構モフモフになるので」

果たして、その触り心地は…。

（参加した生徒）

「フワフワ？硬め？」

職員にバリカンの動かし方などを教わったあと、慣れない手つきで、ゆっくりと丁寧に刈り進めました。

刈り取った羊毛は約5キロ。最初は、ご機嫌斜めだったマックスくんですが、すっきりしたのかこの表情。

（参加した生徒）

「難しかったです。皮膚を切りそうで。振動とかもあったし」

「生きているので、いつ動き出すのか分からないじゃないですか。動かないでくれ～という思いで（刈りました）」

テキスタイル工学科では、毎年、刈り取った羊毛を生徒たちが織って染色するなどし、ひざ掛けを製作しています。

（参加した生徒）

「すごく柔らかいし、みんなが使いやすくて保湿性もあって、いろんなところに使えたり、自分たちの学校のセーターとかにも使われていて、冬は暖かい」

今回も生徒たちが心を込めてひざ掛けを作り、再来年の1月に倉敷市内の高齢者施設に贈る予定ということです。自分の羊毛が役立つことにマックスくんも喜んでいるようでした。

「メエ～メエ～」