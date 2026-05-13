BOYNEXTDOORが、初のワールドツアー『BOYNEXTDOOR TOUR 'KNOCK ON Vol.2'』を開催する。

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本ツアーは、7月17日から19日の3日間にわたるソウル KSPO DOMEを皮切りに、8月1日から2日に釜山公演を実施。日本では、8月21日から23日に神奈川、29日から30日に佐賀、9月9日から10日に大阪、19日から20日に宮城、25日から26日に長野、10月10日から11日に千葉の6都市で開催される。

また、10月30日にダラス、11月1日にポンパノビーチ、4日にシカゴ、7日にニューヨーク、10日にトロント、13日にバンクーバー、15日にシアトル、17日にサンフランシスコ、20日にロサンゼルス、24日にメキシコシティまで北米の10都市を巡る。

さらに、12月5日にジャカルタ、26日にクアラルンプール、2026年1月9日に台北、16日に香港、23日にシンガポール、30日にバンコクなどアジア6都市でも開催。全24都市34公演の規模となる。

なお、公演に関する詳細は後日発表される。

（文＝リアルサウンド編集部）