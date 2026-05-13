【マウント義姉はお下がりNG！】もしや「余りもの」の押しつけに過剰反応？＜第5話＞#4コマ母道場
赤ちゃんのいる家庭にとって欠かせないもの……それはオムツ！ とくに月齢が低いうちは、たくさん使いますよね。今回はそんな「オムツ」をめぐる親戚付き合いのお話。サイズアウトして余ったものを義姉へ渡そうとしたところ、なぜかトラブルとなってしまい……！？
第5話 原因は「余りもの」？
【編集部コメント】
マイコさんが知るかぎりでは、義姉アヤさんの赤ちゃん・ミオリちゃんの発育はとても順調なようです。ならば成長を比較されたような気がして怒ってしまったとは考えにくいのかもしれません。するとサエさんは「余ってる」という言葉に過剰反応したのではと推測してきました。マイコさんにもどうやら、心当たりがあるようですね。
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・井伊テレ子
第5話 原因は「余りもの」？
【編集部コメント】
マイコさんが知るかぎりでは、義姉アヤさんの赤ちゃん・ミオリちゃんの発育はとても順調なようです。ならば成長を比較されたような気がして怒ってしまったとは考えにくいのかもしれません。するとサエさんは「余ってる」という言葉に過剰反応したのではと推測してきました。マイコさんにもどうやら、心当たりがあるようですね。
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・井伊テレ子