鹿児島に「うまいもの」が大集合です。鹿児島市の百貨店で全国各地のおいしいグルメが楽しめるイベントが始まりました。新人の勝又アナウンサーのリポートです。



大阪、本場のたこ焼きに――。広島からは牡蠣を使ったお弁当まで。13日に鹿児島市の山形屋で始まったのは「夏のうまいもの大会」です。その名の通り、全国から美味しいグルメを集めたイベントです。





23の都道府県から、それぞれの地域の名物が一堂に揃いました。今回で4回目の開催となるこちらのイベント。初出店の13社を含む50社の自慢のグルメを楽しむことができます。愛知から初めて出店したこちらの店の名物は…。手羽先の唐揚げです。この味を楽しみに来店したこちらの女性は――。（女性）「鹿児島初出店と聞いたので、楽しみにしてきました。アルコールと一緒においしくいただこうと思う」様々なグルメが集まっているということで、試食も楽しみの1つです。（店員）「よかったら、お味見どうぞ～（ありがとうございます）四国、香川県からきたわらび餅です」（勝又健誠アナウンサー）「いただきます！甘い！お餅がぷるっぷるで口に入れた瞬間に消えていきました」和三盆糖を使用した、こちらのわらび餅。他では味わえない柔らかくみずみずしい触感が特徴です。これから暑い季節となりますが、アッツアツのグルメも楽しむことができます。（勝又健誠アナウンサー）「大きいですね。いただきます。熱い、美味しい。豚まんの生地がフワフワで、お肉もジューシーで玉ねぎも入っていて食感も違い楽しい」（店員）「（僕の食リポ何点ですか？）6点ぐらいにしておこうか？10点満点でね」店員との会話もこのイベントならではの楽しみ方です。普段触れられないグルメが多いということで、たくさんの買い物をする客も…。（客）「余裕で2万円ぐらいは、いっているんじゃないかと思います。1周回ってこことここにしようといって、さらに食べちゃって、おいしいということで、永遠と買っちゃった」（山形屋・田中省吾企画専門課長）「全国各地、行くのも大変だと思うので、この会場を回って、ご当地のおいしいものをたべていただきたい」「夏のうまいもの大会」は19日まで開かれています。