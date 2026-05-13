福岡大会の前夜祭開催 佐久間朱莉、吉田鈴、都玲華らが華麗にドレスアップ
＜Sky RKBレディスクラシック 事前情報◇13日◇福岡雷山ゴルフ倶楽部（福岡県）◇6490ヤード・パー72＞国内女子ツアーの開幕を前に、福岡市内のホテルで前夜祭が開催された。女子プロゴルファーが華やかなドレス姿で登場し、博多の夜を彩った。
【前夜祭写真】川崎春花×都玲華の華麗なツーショット
特別協賛を務めるSky株式会社と所属契約、スポンサー契約を結ぶ選手6人がそろって記念撮影。女王・佐久間朱莉、昨年覇者の神谷そらは、コーポレートカラーを彷彿とさせる水色のドレスで登場した。先週、メジャー初制覇を果たした河本結は花柄のロングワンピース姿を披露。吉田鈴はオフショルダーのワンピース、政田夢乃はモノトーンコーデでドレスアップした。今季1勝の菅楓華、都玲華、青木香奈子らもポーズを決めた。今大会は15〜17日の3日間競技。賞金総額1億2000万円、優勝賞金2160万円をかけて争われる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
吉田鈴はオフショルダーのワンピース【前夜祭写真】
小祝さくらは白ワンピース姿【前夜祭写真】
菅沼菜々はフリル映える紫ドレス姿【前夜祭写真】
Sky RKBレディス 初日の組み合わせ
生き残りをかけた争い 第1回リランキング 暫定順位
【前夜祭写真】川崎春花×都玲華の華麗なツーショット
特別協賛を務めるSky株式会社と所属契約、スポンサー契約を結ぶ選手6人がそろって記念撮影。女王・佐久間朱莉、昨年覇者の神谷そらは、コーポレートカラーを彷彿とさせる水色のドレスで登場した。先週、メジャー初制覇を果たした河本結は花柄のロングワンピース姿を披露。吉田鈴はオフショルダーのワンピース、政田夢乃はモノトーンコーデでドレスアップした。今季1勝の菅楓華、都玲華、青木香奈子らもポーズを決めた。今大会は15〜17日の3日間競技。賞金総額1億2000万円、優勝賞金2160万円をかけて争われる。
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吉田鈴はオフショルダーのワンピース【前夜祭写真】
小祝さくらは白ワンピース姿【前夜祭写真】
菅沼菜々はフリル映える紫ドレス姿【前夜祭写真】
Sky RKBレディス 初日の組み合わせ
生き残りをかけた争い 第1回リランキング 暫定順位