大会特別協賛のSky株式会社と所属＆スポンサーを契約を結ぶ選手たち。（左から）佐久間朱莉、仲宗根澄香、荒木優奈、永田加奈恵、鳥居さくら、神谷そら（撮影：佐々木啓）

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＜Sky RKBレディスクラシック　事前情報◇13日◇福岡雷山ゴルフ倶楽部（福岡県）◇6490ヤード・パー72＞国内女子ツアーの開幕を前に、福岡市内のホテルで前夜祭が開催された。女子プロゴルファーが華やかなドレス姿で登場し、博多の夜を彩った。

【前夜祭写真】川崎春花×都玲華の華麗なツーショット

特別協賛を務めるSky株式会社と所属契約、スポンサー契約を結ぶ選手6人がそろって記念撮影。女王・佐久間朱莉、昨年覇者の神谷そらは、コーポレートカラーを彷彿とさせる水色のドレスで登場した。先週、メジャー初制覇を果たした河本結は花柄のロングワンピース姿を披露。吉田鈴はオフショルダーのワンピース、政田夢乃はモノトーンコーデでドレスアップした。今季1勝の菅楓華、都玲華、青木香奈子らもポーズを決めた。今大会は15〜17日の3日間競技。賞金総額1億2000万円、優勝賞金2160万円をかけて争われる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>

吉田鈴はオフショルダーのワンピース【前夜祭写真】
小祝さくらは白ワンピース姿【前夜祭写真】
菅沼菜々はフリル映える紫ドレス姿【前夜祭写真】
Sky RKBレディス　初日の組み合わせ
生き残りをかけた争い　第1回リランキング 暫定順位