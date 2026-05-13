タレントの滝沢カレン（34）が12日放送のTBSの料理番組「滝沢カレン＆和田明日香のフィーリンきっちん」（月〜金曜前9・55）で、愛犬の名前の由来を明かした。

滝沢は高校時代からトイプードルの「マカロン」を飼っていたが、2022年に結婚しお相手の愛犬のバーニーズマウンテンドッグの「テラ」とレオンベルガーの「神社」も一緒に暮らすことになった。

テラと神社の名付けにも関わったそうで、「大きくなってほしいから1テラのテラにしたんです」と説明。「次に迎えたのが神社で。どこで会っても神社に会えて今日は神社参りに行かなくていいねと思ってもらえるように、周りの方々に。いい場所のような犬になってほしかったので」と明かした。

テラと神社は別の由来だったが「最近は“寺”って呼ぶように…途中から変えた、気持ちを。テラだったけど寺にしたいぐらいな気持ち」と自身の気持ちの変化を告白。テラと神社の関連性に最初は気付いてなかったそうで「神社って思って（名付けて）1週間ぐらいしてから気付いた。漢字にしたら寺だなと思って、凄いコンビネーション」と話していた。