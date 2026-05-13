1児の母・森絵梨佳、3日分の小学生弁当公開「詰め方のセンス良い」「毎日違うメニューですごい」の声
【モデルプレス＝2026/05/13】モデルの森絵梨佳が5月13日、自身のInstagramストーリーズを更新。3日分の手作り弁当を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】37歳1児のママモデル「毎日違うメニューですごい」月火水…3日分の小学生弁当一覧
森は「今週の小学生弁当」と題し、息子のために作った3日分の弁当を紹介。月曜日はエビチリをメインに、2種類の副菜、ミニトマトを詰めた弁当で、火曜日は「コーンご飯まじ神」と言葉を添え、コーンご飯に、ウインナー、ちくわのおかず、ミニトマト、オクラ、豚肉の副菜などが彩りよく盛り付けられている。水曜日は大きな焼き鮭をメインに、半熟のゆで卵、ほうれん草のお浸し、ピーマンとにんじんの副菜、ミニトマトを組み合わせている。
また、朝の親子のやり取りも紹介。息子が森をじっと見つめるので「なんかついてる？」と尋ねると、息子は「いやっ、言わない方がおもしろいから」「鏡みなくていい！！」と返答。結局、何もついていないことに気がついた森が「……なにもついてないじゃん！！！」とツッコむと、息子が爆笑するという微笑ましい朝の様子を明かした。森は「ヤラレタッ！」と記している。
この投稿に、ファンからは「美味しそうなお弁当」「栄養バランス完璧」「詰め方のセンス良い」「毎日違うメニューですごい」「可愛い会話」「掛け合い漫才みたいで笑った」といった声が上がっている。
森は、2014年2月に一般男性との結婚を発表。2017年5月に第1子男児の出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】37歳1児のママモデル「毎日違うメニューですごい」月火水…3日分の小学生弁当一覧
◆森絵梨佳、3日分の小学生弁当披露
森は「今週の小学生弁当」と題し、息子のために作った3日分の弁当を紹介。月曜日はエビチリをメインに、2種類の副菜、ミニトマトを詰めた弁当で、火曜日は「コーンご飯まじ神」と言葉を添え、コーンご飯に、ウインナー、ちくわのおかず、ミニトマト、オクラ、豚肉の副菜などが彩りよく盛り付けられている。水曜日は大きな焼き鮭をメインに、半熟のゆで卵、ほうれん草のお浸し、ピーマンとにんじんの副菜、ミニトマトを組み合わせている。
◆森絵梨佳の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「美味しそうなお弁当」「栄養バランス完璧」「詰め方のセンス良い」「毎日違うメニューですごい」「可愛い会話」「掛け合い漫才みたいで笑った」といった声が上がっている。
森は、2014年2月に一般男性との結婚を発表。2017年5月に第1子男児の出産を発表した。（modelpress編集部）
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