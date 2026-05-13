大西亜玖璃、バースデーイベントにて8月5日リリースの9thシングル「グッバイ・ララバイ」カップリングの「わたしシュガースパイス」を初披露！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

5月2日(土)にサイエンスホールにて開催した「大西亜玖璃バースデーイベント2026〜ゆかいな仲間と生誕祭〜」のオフィシャルレポートが到着した。

大きなケーキとプレゼントのオブジェが置かれているステージに、本日の主役・大西亜玖璃＝あぐぽんが登場すると、大きな歓声が起こる。誕生日ということで、いつもより長く盛り上がる観客を「はい！ はい、はーい！」と、学校の先生のように静かにさせると、「今日は私のバースデーイベントということで、会場にお集まりいただき、本当にありがとうございます」と挨拶。サイエンスホールは、みんなが見やすくて最高だ！と、ファンで埋まった会場を見渡し、コメントする。

「5月2日が、29歳の誕生日当日なんですけど、29歳の実感がなくて……。なぜか30歳の気持ちになんですけど、まだだよねって裏で話していました（笑）」と言って笑うと、20代最後の年のおすすめの過ごし方があれば教えてほしいと問いかける。衣装は、真っ赤なトップスにお団子2つのヘアスタイル。意図はしていなかったそうだが、チャイナ風のスタイリングがかわいらしく、ファンからも大好評。あぐぽんも「お気に入りです」と喜んでいた。

今年のバースデーイベントのトークコーナーは、あぐぽんのひとり語りスタイル。「今日はおしゃべりや歌でたくさん楽しんでいきたいと思います」と言って、お部屋のように椅子とテーブルが用意されたステージで、くつろぎながらトークしていく。トークの内容は、ファンのみんなが送ってくれた「29歳を迎えるあぐぽんに、今聞いてみたいこと」に答えていくというものだった。

ただ、トークの前に、誕生日をお祝いをしようということで、バースデーケーキが登場。みんなで「ハッピーバースデートゥーユー」を歌ってお祝いすると、赤いペンライトのろうそくを「ふーー」と吹き消していく。そして、あぐぽんのプロデューサーであるhabanaから「去年コンセプトアルバムを作る中で、“次に歌うのはこういう曲”というイメージで生まれたのが、新曲の『グッバイ・ララバイ』です。これまでの曲とはまったく違うけど、あぐぽんが自分らしく表現できる1曲ができたのではないかと誇らしく思います。これからも新しいあぐぽんをいっぱい見せてください」というメッセージが贈られる。

8月5日にリリースされる9thシングル「グッバイ・ララバイ」の表題曲は、TVアニメ『ブチ切れ令嬢は報復を誓いました。 〜魔導書の国を叩き潰します〜』EDテーマ。この曲に関するメッセージに、あぐぽんも「この作品に出会わなかったら、なかなか歌う機会はなかったのではないかなと思った曲です。かっこいい楽曲なので楽しみにしていただければと思います」と伝えていた。

そこから、ファンからの質問に答えるコーナーを、観客との掛け合いも楽しみながら、サクサクと進めていく。

「作詞計画の進捗は？」「何もないです。特に歌詞を書きたいと思ったことも、今のところはないかな」（大西）

「29歳になった今思う、将来のヴィジョンは？」「ヴィジョンは浮かんでないんですけど、とにかく私は、健康寿命を長くして、長生きがしたいんです。あと、10代の頃は踊れなくて、とにかくダンスが下手で、体力もなかったんですけど、今はダンスができるようになって楽しいので、できる限り体を使って、いろんなことをしていきたいと思っています」（大西）

「今、感謝を伝えたい相手はいますか？」「もちろん皆さんです。今日も来てくださってすごく嬉しいです。こういう仕事をしていなかったら、こんなにお祝いしてもらうこともなかったと思うので、めちゃめちゃ嬉しいです。ありがとうございます」（大西）

「気持ちが沈んだときに、どうやって前向きに切り替えたりしていますか？」「あまりがっつり落ち込むことはないんですけど、もやもやするときは、悲しい映画などを観て、映画を観たから悲しいんだということにして、スッキリしたり、あとは本を読んで現実逃避をしたりしています。でも、基本的には時間が解決してくれると信じています」（大西）

「あぐぽんが思う、29歳のあぐぽんの見どころと推しポイントは？」「見どころだと、8月5日の9thシングルが、すごく楽しみです！ 新たなことにも挑戦した曲なので、大人になったんだなぁって感じがするかも」（大西）

あぐぽんは、ファンからの質問に、ひとつひとつ丁寧に答えていたが、Q&Aの途中で、何度かスタッフが部屋（＝ステージ）に訪れて、別のコーナーも展開されていた。9thシングルのアーティスト写真の撮影中に撮った秘蔵映像の上映、そしてゲームコーナーでは、コロムビアのスタッフと『マリオカート64』で対決。誕生日なのに、勝たなければプレゼントがもらえないという悪条件も、正々堂々と勝負をするあぐぽん。ただ、残念ながらあぐぽんは2着で、プレゼントはもらえず……。 これには、あぐぽんも「あの人たち、まだオトナじゃないわ」と捨て台詞を吐き、笑わせていた。また、5年後の自分にお手紙を書くコーナーもあって、イベント前にあぐぽん自身が書いた手紙を朗読し、5年後の誕生日に、届けてもらうことにしていた。

後半はライブコーナー。衣装チェンジしたあぐぽんが登場し、「Do you agree?」からライブがスタートする。みんなでラララと歌い、あぐぽんもダンスをしながら、ポジティブな歌声を響かせていく。ファンのみんなとの一体感を見ると、この曲が、ライブで育ってきたことを感じる。続いてはデビュー曲の「本日は晴天なり」。アーティストデビュー5周年だから選んだとのことだが、あらためて、ファンの洗練されたコールや掛け声、そしてクラップを聴くと、ファンと共に歩んできた歴史も感じられた。

雰囲気をガラッと変えての「失恋を君に」は、懐かしさを感じるアレンジとポップな曲調が、ちょっぴり切ない1曲。“La Lalala”では手を左右に振り、あぐぽんも、“軽やかにさよなら”をする、この曲の主人公の女の子の気持ちを、しっかり歌に乗せていた。

そして、「せっかく来てくれたので新曲を歌いたいと思います。みんなと決めたあの曲を歌います！」と言って、9thシングルのカップリング曲「わたしシュガースパイス」を初披露する。ちなみにこれは3月1日に開催された『あぐぽんアーティストデビュー5周年スタートイベント〜最高の毎日にしよう〜』で、候補曲のデモを４曲ヘッドフォンで聴き、その日のうちに曲を決めるという企画で、選ばれた曲だ。

エレクトロポップで、かわいさが全面に出ているアイドルソングだったが、歌い終わると、ファンからは大きな歓声が起こる。その反応に「お気に召しました？ みんな好きかなと思ったんですよね。みんなの心に刺さる曲で良かったです」と、どこか誇らしげなあぐぽん。「こうなってくると『グッバイ・ララバイ』のみんなの反応が、すごく楽しみになりますね。全然違うので」と楽しそうに笑う。ちなみにMVは「わたしシュガースパイス」で撮る予定とのこと。

最後に「新曲をみんなの前で選んだり、ここで初披露して、みんなに良い曲だと喜んでもらえて、本当に嬉しい気持ちです。リリイベもきっとやると思うので、そのときに曲の感想を教えてください。これからも応援よろしくお願いします。最後は、この会場といえば、この曲で！」と言って、みんなが大好きなナンバー「はじまるウェルカム」を歌い、思い切り盛り上がって本編を終えた。その後、ファンのみんなをあぐぽん自身がお見送りをして、イベント昼の部を締めくくった。

●リリース情報

大西亜玖璃 9th シングル

「グッバイ・ララバイ」

2026年8月5日発売

【初回限定盤（CD＋DVD）】

品番：COZC-2331〜2

価格：￥2,090（税込）

【通常盤（CD Only）】

品番：COCC-18336

価格：￥1,430（税込）

＜CD＞

01. グッバイ・ララバイ（TVアニメ『ブチ切れ令嬢は報復を誓いました。 〜魔導書の国を叩き潰します〜』EDテーマ）

作詞：東乃カノ 作曲・編曲：habana

02. わたしシュガースパイス

作詞：東乃カノ 作曲・編曲：木村孝明

03. グッバイ・ララバイ(Off Vocal)

04. わたしシュガースパイス(Off Vocal)

＜DVD＞

「わたしシュガースパイス」ミュージックビデオ+メイキング映像

関連リンク

大西亜玖璃 音楽情報サイト

https://columbia.jp/onishiaguri/