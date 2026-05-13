メイプル超合金・安藤なつ、手作りガパオライス＆和風マッシュポテト公開「カフェで出てきそう」「レシピ知りたい」と反響
【モデルプレス＝2026/05/13】お笑いコンビ・メイプル超合金の安藤なつが5月12日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開した。
【写真】カズレーザー相方「盛り付けも素敵」目玉焼き＆パクチー添えられた本格ガパオライス
安藤は「ガパオライスと牛乳で作った和風マッシュポテト」とつづり、2品の手料理を公開。目玉焼きとパクチーが添えられた色鮮やかなガパオライスと、牛乳で仕上げたという和風マッシュポテトを披露した。
この投稿には「めちゃめちゃ美味しそう」「和風マッシュポテト、レシピ知りたい」「カフェで出てきそう」「どっちも食べたい」「いつもサラッと作ってて尊敬する」「目玉焼きとパクチーが嬉しい」「盛り付けも素敵」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】カズレーザー相方「盛り付けも素敵」目玉焼き＆パクチー添えられた本格ガパオライス
◆安藤なつ、和風マッシュポテト公開
安藤は「ガパオライスと牛乳で作った和風マッシュポテト」とつづり、2品の手料理を公開。目玉焼きとパクチーが添えられた色鮮やかなガパオライスと、牛乳で仕上げたという和風マッシュポテトを披露した。
◆安藤なつの投稿に反響
この投稿には「めちゃめちゃ美味しそう」「和風マッシュポテト、レシピ知りたい」「カフェで出てきそう」「どっちも食べたい」「いつもサラッと作ってて尊敬する」「目玉焼きとパクチーが嬉しい」「盛り付けも素敵」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】