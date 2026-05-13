スザンヌ、ボリューム満点の豪華カレープレート公開「彩り豊かでおしゃれ」「最高の朝食」と反響
【モデルプレス＝2026/05/13】タレントのスザンヌが5月12日、自身のInstagramストーリーズを更新。ボリューム満点の朝食を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】39歳美女タレント「やんちゃなボリューム」と話題の朝カレー
スザンヌは「息子、朝からパンじゃなくてご飯派になってから2ヶ月、一緒になって（息子より量も多め笑）しっかり食べてる 笑笑」とつづり、朝食の写真を投稿。白米にたっぷりのドライカレー、ウィンナー3本、半熟の目玉焼き、2種類の漬物、トマトとベビーリーフのサラダなどを盛り付けた、ボリューム満点のワンプレート朝食を披露した。
この投稿に、ファンからは「彩り豊かでおしゃれ」「豪華で最高の朝食」「この量を食べるのすごい」「これは朝から気分上がる」「やんちゃなボリュームにびっくり」「めちゃ美味しそう」「息子さんが羨ましい」といった声が寄せられている。
スザンヌは、2011年にプロ野球コーチの斉藤和巳と結婚し、2014年1月に第1子となる男児を出産。2015年3月に所属事務所を通じて斉藤との離婚を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】39歳美女タレント「やんちゃなボリューム」と話題の朝カレー
◆スザンヌ、ご飯派の朝食公開
スザンヌは「息子、朝からパンじゃなくてご飯派になってから2ヶ月、一緒になって（息子より量も多め笑）しっかり食べてる 笑笑」とつづり、朝食の写真を投稿。白米にたっぷりのドライカレー、ウィンナー3本、半熟の目玉焼き、2種類の漬物、トマトとベビーリーフのサラダなどを盛り付けた、ボリューム満点のワンプレート朝食を披露した。
◆スザンヌの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「彩り豊かでおしゃれ」「豪華で最高の朝食」「この量を食べるのすごい」「これは朝から気分上がる」「やんちゃなボリュームにびっくり」「めちゃ美味しそう」「息子さんが羨ましい」といった声が寄せられている。
スザンヌは、2011年にプロ野球コーチの斉藤和巳と結婚し、2014年1月に第1子となる男児を出産。2015年3月に所属事務所を通じて斉藤との離婚を発表した。（modelpress編集部）
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