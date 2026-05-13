1児の母・フジ内田嶺衣奈アナ、1才3ヶ月長男の“冷凍ストックフル活用”離乳食を公開「品数の多さにびっくり」「お薬を飲ませるアイデア参考にします」と反響
【モデルプレス＝2026/05/13】フジテレビの内田嶺衣奈アナウンサーが5月13日、自身のInstagramストーリーズを更新。子どものために準備した食事を披露した。
【写真】1児の母36歳フジアナ「品数の多さにびっくり」冷凍ストックフル活用離乳食
内田アナは「最近余裕がなくて全く載せられていなかったごはん」「冷凍ストックフル活用でなんとか頑張っております」とつづり、子どもの離乳食を投稿。エビピラフ、しらすとピーマンの煮浸し、ひじきの煮物、バナナを盛り付けたワンプレートに加え、ツナと野菜のコンソメ煮、きな粉ヨーグルト、小さく切ったキウイをそれぞれ別の器に用意した様子を披露した。
新生活が始まり、息子が風邪を繰り返していることにも触れ、「なのでお薬をどう飲ませるか試行錯誤」「我が家の場合はヨーグルトor納豆orポタージュ系に混ぜる、がリアクション良かったのでそうしています」と説明。きな粉ヨーグルトに「お薬入り」と記している理由を明かした。
また、「＃離乳食」「＃完了期」「＃1才3ヶ月」のハッシュタグを添え、そろそろ離乳食が完了期に差し掛かっていることも記している。
この投稿には「品数の多さにびっくり」「美味しそう」「冷凍ストックに見えない、すごい」「ママは大変ですよね」「これだけ食べてくれたらすぐに元気になりそう」「お薬を飲ませるアイデア参考にします」といった声が寄せられている。
内田アナは2021年9月22日に、同局の情報政策局に勤める男性社員と結婚。2024年1月に第1子を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】1児の母36歳フジアナ「品数の多さにびっくり」冷凍ストックフル活用離乳食
◆内田嶺衣奈アナ、冷凍ストックフル活用離乳食
内田アナは「最近余裕がなくて全く載せられていなかったごはん」「冷凍ストックフル活用でなんとか頑張っております」とつづり、子どもの離乳食を投稿。エビピラフ、しらすとピーマンの煮浸し、ひじきの煮物、バナナを盛り付けたワンプレートに加え、ツナと野菜のコンソメ煮、きな粉ヨーグルト、小さく切ったキウイをそれぞれ別の器に用意した様子を披露した。
また、「＃離乳食」「＃完了期」「＃1才3ヶ月」のハッシュタグを添え、そろそろ離乳食が完了期に差し掛かっていることも記している。
◆内田嶺衣奈アナの投稿に反響
この投稿には「品数の多さにびっくり」「美味しそう」「冷凍ストックに見えない、すごい」「ママは大変ですよね」「これだけ食べてくれたらすぐに元気になりそう」「お薬を飲ませるアイデア参考にします」といった声が寄せられている。
内田アナは2021年9月22日に、同局の情報政策局に勤める男性社員と結婚。2024年1月に第1子を出産した。（modelpress編集部）
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